Hamilton, frustrado, por lo difícil que era llevar el Mercedes en Bakú

Lewis Hamilton dice que tuvo que "tirar" del volante para superar los problemas de equilibrio de su Mercedes en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1.

Hamilton se clasificó séptimo el sábado tras una difícil sesión de clasificación, en la que explicó que Mercedes había descubierto que uno de los componentes de su coche "no estaba correctamente construido" y le había llevado por la dirección de reglaje equivocada.

Su baja posición en la calificación motivó la decisión de Mercedes de equiparle con una nueva unidad de potencia para la carrera. Tras un cambio en la puesta a punto de la suspensión, Hamilton salió desde el pitlane y logró remontar hasta la novena posición en la meta, pero sólo después de un choque tardío entre Sergio Pérez y Carlos Sainz y una maniobra tardía sobre Nico Hulkenberg, de Haas.

A pesar de la remontada, el siete veces campeón del mundo soportó una tarde frustrante en la que se le vio luchar para sortear las cerradas curvas de 90 grados del circuito urbano de Bakú con su Mercedes.

En la radio del equipo, Hamilton mencionó su estilo de conducción poco ortodoxo, diciendo: "¿Ven cómo conduzco esta cosa?".

Era una referencia a sus enormes problemas de manejo, que aparecieron a pesar de hacer sólo pequeños cambios en el coche tras un viernes más positivo.

"Fue probablemente el peor equilibrio que he tenido nunca", dijo Hamilton. "Tenía mucho tren delantero y nada de trasero.

"Tenía que tirar de la dirección para romper la tracción delantera y deslizarme en cada curva. Era la forma más extraña de conducir".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"Sabía que hoy no podríamos adelantar. No sé por qué nuestro ritmo era tan malo desde el sábado".

Después de perder un motor en Australia, a Hamilton le correspondía una penalización de motor en algún momento de esta temporada, y el jefe de Mercedes, Toto Wolff, explica que el equipo decidió asumirla en Bakú porque en Singapur es aún más difícil adelantar, y el equipo tiene grandes esperanzas para la siguiente ronda en Austin.

"Decidimos hacer el cambio de motor aquí y sabíamos que iba a ser una carrera miserable, porque es muy difícil adelantar en Bakú", dijo Wolff.

"Y así fue. En el momento en que te acercas, sobrecalientas los neumáticos y te vas hacia atrás".

"Había dos filosofías diferentes y lo discutimos largo y tendido. Te tragas la píldora aquí, porque saliendo desde P7 no sabíamos a dónde habríamos llegado, o lo haces en Austin. Pero sentimos que Austin es una oportunidad, así que esa fue la decisión. Acertada o no, no lo sé. Estuvo cerca".

Toto Wolff, director del equipo Mercedes-AMG F1 Team Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes está depositando sus esperanzas de Austin en un nuevo suelo que tiene previsto introducir, aunque su decisión de volver a un modelo de suelo más antiguo en Azerbaiyán no ha producido resultados concluyentes todavía.

"La pista es un caso atípico, pero sin embargo, no es como si fuera el día y la noche. Seguimos sufriendo el mismo rendimiento de equilibrio que teníamos con el piso nuevo. Así que en Singapur, tenemos el mismo que va a cambiar y tenemos que correr con eso. Pero a partir de Austin, probablemente iremos a una nueva especificación".

La desconcertante ventana de rendimiento de Mercedes, en el filo de la navaja, también fue destacada por George Russell, que tuvo problemas en el primer stint con neumáticos medios, pero que realizó un stint mucho más competitivo con neumáticos duros que le hizo subir al podio.

"Una conducción difícil al principio, creo que es complicado cuando estás en un tren y estás luchando por la posición, pero está claro que nuestro coche no es lo suficientemente bueno", explicó Wolff. "El equilibrio no era lo suficientemente bueno como para ser realmente capaz de mantener el ritmo, y sufrimos por ello.

"Y el segundo stint fue realmente increíble. Difícil al principio, pero una vez que el coche encontró su equilibrio porque George lo condujo de la forma en que debe ser conducido, entonces fuimos por momentos el coche más rápido".

Y añadió: "En realidad, se trata de ver quién consigue el mejor equilibrio posible, quién tiene los neumáticos en la ventana correcta y qué tipo de concepto aerodinámico funciona bien en un circuito determinado".