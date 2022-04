A Hamilton le gustaría una película biográfica sobre su vida

Cargar reproductor de audio

La película King Richard hecha con el apoyo de la familia Williams, cuenta la historia de cómo Richard Williams preparó a sus hijas para que llegaran a ser estrellas del tenis.

Lewis Hamilton, amigo tanto de Smith -ganador del Oscar a mejor actor por su trabajo en esta película- como de las hermanas Williams, dijo que la historia de su ascenso hasta convertirse en las mayores estrellas de su deporte le sirvió de inspiración, en la que dice "encontrar evidentes paralelismos con su propio camino hasta la cima" del automovilismo con el apoyo de su familia.

"Fui muy afortunado de poder hablar con Serena y Venus sobre todo el proceso y lo emocionadas que estaban", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre la película.

"Y, por supuesto, conozco a Will, así que estoy muy orgulloso de lo que ha sido capaz de proyectar con esta película. Sé que ha recibido premios y otras cosas, pero me conmovió mucho la historia porque creo que todos nosotros las hemos visto ascender a ambas y ver su éxito y sus adversidades y tribulaciones" dijo el piloto de Mercedes en declaraciones realizadas antes de la ceremonia de los Oscars la semana pasada.

"Pero, como todos nosotros, no siempre entendemos lo que ha costado llegar hasta ahí. La gente que pone la televisión probablemente piense que son los mejores, y no entienda el compromiso y el tiempo y el sacrificio que tienen que dedicarle. Así que es increíble que Will haya sido capaz de destacarlo".

"Detrás de todos los que tienen éxito siempre hay alguien, y yo me siento identificado porque tengo una familia increíble, sin la cual no estaría aquí hoy. Y espero que en algún momento pueda hacer algo parecido.

"Creo que es inspirador para las familias de ahí fuera. Estoy seguro de que cualquiera de los presentes que tenga hijos quiere lo mejor para ellos, y quiere crear la mejor oportunidad y empujarlos hacia delante de la manera correcta. Creo que fue una gran muestra de cómo se puede hacer eso".

Will Smith ondea la bandera de los Emiratos Árabes Unidos antes de la salida en 2018. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton subrayó que el documental que está grabando actualmente es su prioridad por el momento.

"Tenemos este documental en el que estamos trabajando y creo que hay que hacer todo en el momento adecuado", dijo.

"El documental es el objetivo actual. Creo que las historias están para ser contadas. Creo que es importante. Creo que se puede aprender mucho".

"Y, como he mencionado, para la gente, si puedes tener un efecto y un impacto positivo, si tu historia puede tener un único impacto positivo en una persona o una familia, sería increíble".

"Así que creo que un día quizás intente hacer lo mismo, tal vez. Me inspira mucho cómo lo hizo Will con su equipo. Y con esos dos iconos, [estoy] muy orgulloso de ellas. Así que sí, tal vez un día".

Cuando se le planteó la pregunta de quién le gustaría que le interpretara en una película biográfica, Hamilton señaló que ya está involucrado en un segundo proyecto cinematográfico que implica una historia de ficción.

"No tengo ni idea de a quién voy a poner a interpretarme", dijo. "No sé quién hay por ahí que utilizaría en este momento. Tendría que investigar un poco".

"Pero en realidad estoy pasando por un proceso ahora mismo de castings para otro proyecto que tengo. Y es un proceso bastante interesante. Es muy emocionante leer sobre todos estos personajes diferentes, personas que podrían encajar en el papel que pide el guion", agregó.

"Cuando el guion esté escrito, y estén escribiendo ese personaje, encontrar a alguien que encaje y represente ese personaje es un proceso bastante interesante".