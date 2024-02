Hamilton rompe el silencio tras firmar con Ferrari en la F1

Lewis Hamilton sacudió el mundo de la Fórmula 1 y del deporte en general el jueves al ser anunciado su traspaso de Mercedes a Ferrari para el año que viene, lo que pondrá fin a un período que lo tuvo desde 2013 en el equipo de Brackley, con el que ganó seis de sus siete campeonatos mundiales de piloto.

El día del anuncio, Hamilton expresó a través de un comunicado oficial que tomar la decisión de marcharse de Mercedes había sido "una de las más difíciles que he tenido que tomar". Sin embargo, ahora que pasaron un par de días, el piloto británico recurrió a las redes sociales para expresarse más en profundidad sobre

"Han sido unos días locos llenos de emociones. Pero como todos saben, después de 11 años increíbles en Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha llegado el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida y me uniré a la Scuderia Ferrari en 2025", comenzó Hamilton.

"Me siento increíblemente afortunado, después de lograr cosas con Mercedes que sólo podría haber soñado de niño, de tener ahora la oportunidad de cumplir otro sueño de la infancia. Pilotar con el rojo de Ferrari".

A continuación, Hamilton mostró su gratitud hacia Mercedes, compañía que lo acompañó desde que se unió a McLaren como piloto junior en 1998, así como a Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, y a Niki Lauda, fallecido en 2019 y persona clave en su rol de presidente no-ejecutivo del equipo para llevar a Hamilton a Mercedes en 2013.

"Mercedes ha sido una gran parte de mi vida desde que tenía 13 años, así que esta decisión ha sido la más difícil que he tenido que tomar nunca. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos y estoy muy agradecido por el duro trabajo y la dedicación de todos con los que he trabajado a lo largo de los años y, por supuesto, de Toto (Wolff), por su amistad, guía y liderazgo. Juntos hemos ganado títulos, batido récords y nos hemos convertido en la asociación piloto-equipo más exitoso de la historia de la F1. Y, por supuesto, no puedo olvidar a Niki (Lauda), que fue un gran apoyo y al que sigo echando de menos cada día".

"También debo expresar mi enorme agradecimiento a todo el consejo de administración de Mercedes-Benz y a todos los miembros de la empresa, en Alemania y en todo el mundo, por haberme apoyado durante estos 26 años".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton comparó su cambio de equipo en la F1 para 2025 con la decisión de cambiar McLaren por Mercedes, que en ese momento significó dejar a la escudería que le había permitido desarrollarse como piloto y alcanzar al campeonato mundial en 2008.

"Todavía recuerdo la sensación de dar un salto de fe hacia lo desconocido cuando me incorporé a Mercedes por primera vez en 2013. Sé que algunas personas no lo entendieron en su momento, pero hice bien en dar el paso entonces y es la sensación que tengo de nuevo ahora. Estoy emocionado por ver lo que puedo aportar a esta nueva oportunidad y lo que podemos hacer juntos", dijo.

Hamilton se encargó también de dejar en claro que su foco está puesto en lo que sucederá en la próxima temporada de F1 con Mercedes, donde buscará volver a ser un contendiente a las victorias tras pasar los dos últimos años sin subir al escalón más alto del podio.

"Ahora mismo no pienso en 2025. Mi atención se centra en la próxima temporada y en volver a la pista con Mercedes. Tengo más ganas que nunca, estoy más en forma y más concentrado que nunca y quiero ayudar a Mercedes a ganar una vez más. Estoy comprometido al 100% con el trabajo que tengo que hacer y decidido a terminar mi colaboración con el equipo en lo más alto".

"Gracias a todos los que me han acompañado en este viaje, todos me han apoyado mientras perseguía mis sueños y espero poder seguir haciendo que se sientan orgullosos. Como siempre, les envío mi amor y mi energía positiva", finalizó.

