Hamilton siente una incomodidad difícil de arreglar en el W14

El siete veces campeón del mundo ha tenido un inicio de campaña difícil, ya que Mercedes no ha dado el paso adelante que esperaba para poder plantar cara a Red Bull Racing este año.

Sin embargo, su situación se ha visto aún más dificultada por el hecho de que no parece tan satisfecho con el manejo del W14 como su compañero de equipo, George Russell.

Aunque cree que su situación podría mejorar si el equipo añadiera más carga aerodinámica a su coche, especialmente para hacer la parte trasera más estable, afirma que hay algo más inherente al diseño con lo que no está contento.

Hablando después de terminar quinto en el Gran Premio de Arabia Saudita, un puesto por detrás de Russell, Hamilton dijo que su situación era algo que no había experimentado antes.

"Nos falta mucha carga aerodinámica", explicó Hamilton. "Así que tenemos que aumentar la carga aerodinámica trasera en particular".

"Cuanta más trasera ganemos, más estable será la parte trasera, y más seguro podré atacar".

"Pero creo que en general, con este coche, incluso si cambiamos eso, hay una cosa específica con algo en el coche que nunca he tenido antes".

"Es una posición que no he tenido en los coches de años anteriores. Para mí es lo que me hace sentir incómodo. Tengo que trabajar duro para asegurarme de que se cambia".

Toto Wolff, director del equipo y consejero delegado de Mercedes-AMG, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, admitió que el equipo era consciente del problema con el que Hamilton estaba luchando, pero dijo que no había una solución rápida para ello.

"Tenemos un problema fundamental con el que no está contento, y que está relacionado con la forma en que siente la parte trasera del coche", explicó Wolff, al ser preguntado por Motorsport.com sobre el problema.

"Eso no es algo que se pueda curar rápidamente. Los pilotos son los sensores más importantes del coche y si nos dicen que eso es lo que sienten, tenemos que tenerlo en cuenta."

Aunque Hamilton no ha entrado en detalles sobre cuál es el problema, la cuestión parece manifestarse en que el coche le resulta muy incómodo cuando lo lleva al límite, especialmente en clasificación.

"Está en el filo de la navaja cuando estás por encima del 95%", dijo. "Pero cuando estás en un stint de carrera, es mucho más controlable y predecible".

"Todavía no tengo la confianza en carrera, pero estoy haciendo lo mejor que puedo".

Aunque el inicio de la temporada no ha sido ideal para Hamilton, el equipo se consoló un poco al poder vencer a Ferrari en Arabia Saudita el pasado fin de semana.

Hamilton admitió que estaba sorprendido por ese giro de los acontecimientos, aunque sospecha que la superficie lisa de la pista en Yeda puede haber ayudado.

"Definitivamente es extraño ver a los Ferrari detrás de nosotros, y es positivo para nosotros", dijo. "Es una superficie diferente aquí, y realmente no entendemos por qué en esta superficie nuestro coche funciona de una manera, y es diferente en otra".

"Pero hay muchas cosas positivas que sacar de este fin de semana. Habrá altibajos durante las tres primeras carreras. Espero que podamos conseguir algunas mejoras lo antes posible e intentar recortar distancias con los Aston Martin".

