La incertidumbre sobre el ingeniero de carrera de Hamilton preocupa a Chandhok

Karun Chandhok ha cuestionado el retraso de Ferrari en nombrar al nuevo ingeniero de carrera de Lewis Hamilton para 2026.
El ex piloto de Fórmula 1 y analista de Sky Sports F1 Karun Chandhok ha expresado su preocupación por los cambios en el ingeniero de carrera de Lewis Hamilton en Ferrari.
El siete veces campeón está trabajando actualmente con un ingeniero de carrera interino durante los test privados para la temporada 2026 de F1, después de que Ferrari confirmara a principios de enero que su ingeniero de carrera en 2025, Riccardo Adami, pasaría a otro rol.
Hamilton se unió al equipo de Maranello antes de la temporada 2025. Aunque celebró una victoria en una carrera sprint en China, no logró subir al podio en un gran premio durante su primer año con el equipo. Además de las dificultades para adaptarse a la nueva escudería, el piloto británico no pareció conectar con Adami, con numerosos momentos de molestia entre ambos que fueron emitidos por TV para los espectadores.
Ferrari aún no ha confirmado quién ocupará el puesto de Adami en 2026 y este retraso es motivo de preocupación para Chandhok.
"Lo otro que me está haciendo sonar las alarmas es su situación con el ingeniero", dijo Chandhok en Sky Sports F1.
"Por lo que entendemos, Bryan Bozzi, que es el ingeniero de carrera de Charles Leclerc, estuvo llevando el coche [el martes], también para Lewis. Eso me confunde, si soy completamente honesto. Esa relación entre piloto e ingeniero de carrera es tan, tan importante".
"Conseguir el feedback del piloto, en mi experiencia, una buena relación ingeniero-piloto son esas cosas no dichas. Cuando uno se queja de algo, el otro es capaz de terminar su frase y decir 'vamos a hacer esto'".
Añadió: "No han creado una situación en la que Lewis esté construyendo esa relación durante el invierno.
"Me habría encantado verlo hacer días de simulador o ir a pilotar un coche TPC y generar vínculo con un nuevo ingeniero de carrera. Necesitás integrar a esa persona en la estructura de ingeniería del equipo de carreras. Tienen que trabajar en ese entorno junto con los otros ingenieros cuando el piloto no está presente.
"El público escucha la conversación piloto-ingeniero, pero eso es solo un microcosmos de las conversaciones más grandes que están ocurriendo en esa oficina de ingeniería. Para mí, estoy un poco confundido de que, estando ya aquí y habiendo comenzado los test, ese vínculo y esa construcción de la relación no hayan empezado, viniendo de una temporada que no fue buena".
