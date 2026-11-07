Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Hamilton insiste en que las tensiones en Ferrari con Leclerc han terminado: "Lo hemos resuelto"

Los pilotos de Ferrari "tuvieron una conversación" entre ellos y están listos para pasar página de su desacuerdo sobre el GP de México

Oleg Karpov Isa Fernandes

Publicado: 7 nov 2026, 22:48

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Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton ha revelado que él y Charles Leclerc han aclarado las cosas en São Paulo tras su altercado en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, asegurando que las tensiones han quedado "zanjadas".

Además, el heptacampeón del mundo insiste en que no se requirió la intervención de Fred Vasseur, ya que los propios pilotos resolvieron sus diferencias entre ellos mismos.

"A ver, Fred no ha aclarado las cosas en el sentido de intervenir entre Charles y yo", comentó a Sky Sports tras la clasificación en São Paulo. "Nos sentamos, hablamos, lo zanjamos y seguimos adelante. Creo que todavía nos tenemos un enorme respeto mutuo".

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"Y me alegro de que hayamos tenido esa charla. Ahora avanzamos perfectamente bien, como de costumbre. A veces, en ese tipo de escenarios, solo hace falta tener una conversación y no ha habido exigencias por ninguna de las dos partes".

La tensión surgió tras la carrera en México, en la que Hamilton sintió que perdió la oportunidad de ganar por culpa de su compañero de equipo. Leclerc atacó al británico en la vuelta de apertura, ambos se salieron de la pista y, como resultado, la victoria quedó en manos de Max Verstappen.

Vasseur no tuvo la oportunidad de reunirse con ambos pilotos juntos en México, por lo que las charlas se pospusieron hasta su llegada a São Paulo —ya que Leclerc permaneció más tiempo en Europa debido al nacimiento de su hijo—.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Antes de eso, durante la conferencia de prensa del jueves, Hamilton reafirmó sus comentarios de México, confirmando que considera que Leclerc le compite de manera más agresiva que a cualquier otro piloto. Ahora que la conversación entre ambos ha tenido lugar, Hamilton insiste en que la pareja puede dar vuelta a la página.

"Simplemente se trató de que ambos expusiéramos nuestros puntos de vista y las áreas en las que podemos mejorar y apoyarnos mutuamente. Así que espero que tengamos mejores carreras de aquí en adelante", afirmó.

"A veces está bien no estar de acuerdo"

Leclerc también confirmó que el conflicto está resuelto y que los pilotos no tienen ningún problema entre sí.

"Sí, por supuesto", respondió cuando se le preguntó si su relación con Hamilton volvía a ser buena. "Realmente creo que cuando hablamos las cosas mejoran de inmediato. Por supuesto que hay tensión, por supuesto que queremos terminar por delante del otro y a veces no vamos a hacer las cosas bien".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Y está bien no estar de acuerdo a veces en la forma en que se ven las cosas. Pero, al mismo tiempo, hablar sobre ello ayuda muchísimo".

"Desde mi perspectiva, fui muy directo, por supuesto, y creo que fue bueno hablar. Creo que esto siempre es necesario después de un momento así".

"Creo que tomó proporciones demasiado grandes y se alargó por demasiado tiempo. Al mismo tiempo, fue una semana muy especial para mí [por la paternidad], por lo que realmente no pude tener esas discusiones antes".

"Y era importante tener esas conversaciones, pero ahora lo considero un capítulo cerrado y creo que será importante mirar hacia adelante".

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