Hamilton: Leclerc demostró cómo hay que correr en Copse

Hamilton intentó adelantar a Verstappen en la veloz curva Copse en la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña este domingo, pero la situación tuvo como resultado un toque entre ambos que llevó al de Red Bull a golpear violentamente contra la defensa de neumáticos.

El piloto de Mercedes evitó el abandono al poder reparar su coche bajo la bandera roja posterior y luego superó una penalización de diez segundos para colocarse nuevamente en condiciones de ganar la carrera cuando, a dos vueltas del final, se lanzó para superar al líder Leclerc nuevamente en la curva 9 de Silverstone.

En esa oportunidad Hamilton pudo concretar el adelantamiento sobre el de Ferrari y se encaminó a su cuarta victoria de la temporada 2021, la primera desde el GP de España de mayo pasado.

"Creo que (Leclerc) fue muy respetuoso en cuanto a dejar un hueco", dijo Hamilton en conferencia de prensa sobre la maniobra que lo colocó al frente de la carrera.

"Me puse relativamente a su lado, así que sabía que yo estaba allí, pero se mantuvo comprometido y sólo hizo una línea más ancha y casi la mantuvo, y eso fue realmente una gran forma de correr. Creo que en ese momento me eché atrás para asegurarme de que no nos tocáramos, pero creo que fue un buen equilibrio", agregó.

Verstappen calificó en sus redes sociales como "peligroso" el intento de adelantamiento que Hamilton tuvo con él, pero el siete veces campeón lo vio diferente al comprarlo con lo vivido con Leclerc.

"Creo que así es como deberían ser las carreras. En un mundo perfecto, eso es lo que habría ocurrido en el primer intento (con Verstappen), pero es un momento diferente, un lugar diferente, un piloto diferente".

En cuanto a su visión del adelantamiento, Leclerc explicó: "Sabía que Lewis estaba en el interior, dejé un espacio y desgraciadamente creo que me hubiera mantenido adelante, pero en el final de la curva el coche se movió y perdí un poco de tiempo y entonces Lewis se puso delante de mí".

