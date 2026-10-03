Hamilton asegura que logró su "mejor vuelta" de toda la temporada 2026 de F1 el sábado en Malasia

Lewis Hamilton cree que produjo la "mejor vuelta" de su temporada 2026 de Fórmula 1 para conseguir una salida en primera fila junto a Max Verstappen en el Gran Premio de Bahréin en Malasia.

El piloto de Ferrari marcó un 1m35.428s en Sepang y eso lo dejó a 0.298s del poleman Verstappen, cuyo compañero en Red Bull, Isack Hadjar, completó los tres primeros el sábado, aunque tiene una penalización de cinco lugares en la parrilla.

Sin duda fue una sorpresa para Hamilton, ya que no conseguía una salida en primera fila desde Hungría en julio, y además había quedado cuarto tras la primera tanda de vueltas en la Q3 de Malasia.

"Realmente hemos estado trabajando muchísimo para progresar, para poner a punto este coche, y ha sido un desafío enorme", dijo Hamilton, que es tercero en el campeonato, a Sky Sports.

"Es tan, creo que la gente que mira quizá lo sabe, pero son márgenes tan finos y es como equilibrar un cuchillo sobre la punta, lo cual es prácticamente imposible.

"Así que encontrar ese equilibrio con todo, con la unidad de potencia, con la plataforma aerodinámica que tenemos, con el equilibrio mecánico, el balance de frenos y todas estas cosas diferentes.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Srinivasa Krishnan

"Y luego el equipo sacándote a la pista y colocándote en la posición correcta, todas estas cosas distintas, temperaturas de los neumáticos, tantos elementos tienen que encajar.

"Pero esa fue una de mis vueltas más disfrutables del año, tengo que decirlo. Creo que probablemente fue mi mejor vuelta del año.

"No esperaba estar en la primera fila, pero es realmente una gran muestra para los mecánicos.

"Todos están trabajando muchísimo en estos garajes calurosos aquí este fin de semana y luego los mecánicos, los ingenieros también hicieron un muy buen trabajo. Así que les estoy enormemente agradecido."

La única pregunta es si Hamilton puede mantener este ritmo en el gran premio del domingo, donde espera poner fin a una sequía de podios que se remonta seis carreras atrás, a Silverstone en julio.

Ferrari fue tercero en los promedios de tandas largas de los entrenamientos del viernes, a menos de dos décimas de Red Bull y McLaren, pero cómo se desarrollará el domingo sigue siendo una incógnita debido a las muchas características de Sepang.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Aunque tiene 15 curvas donde Ferrari destaca, sus rasgos definitorios son las dos largas rectas que inician y terminan la vuelta, y ahí es donde la Scuderia sufre debido a su motor.

"En la última carrera no fuimos rápidos", dijo Hamilton, que terminó sexto en Azerbaiyán el fin de semana pasado.

"Así que no sé, en términos de ritmo, cómo estaremos mañana. Lo que sí sé es que cargamos con este déficit de velocidad punta. Lo que eso significa en última instancia es que creo que somos ligeramente más rápidos en las curvas, particularmente en curvas lentas.

"Creo que somos un poco más rápidos que, digamos, los Red Bull, algunos de los demás. Pero luego en las rectas perdemos mucho.

"Lo que eso significa entonces para la carrera en una pista como esta, donde la degradación es muy, muy alta, los neumáticos se calientan muchísimo todo el tiempo, es que tenemos que apretar más en las curvas para intentar compensar las pérdidas en las rectas.

"Así que eso es, en última instancia, lo que tenemos que cuidar de no hacer demasiado mañana y degradar más e intentar aferrarnos a ellos.

"Simplemente tenemos que hacer nuestra propia carrera, sea cual sea el ritmo, y no centrarnos en intentar forzar de más para aguantar.

"Creo que él [Verstappen] tiene en general el ritmo para escaparse, pero si eso es diferente cuando empecemos la carrera y somos capaces de aguantar y estamos en la pelea, eso también sería fantástico.

"Pero todo lo que podemos hacer es dar lo mejor de nosotros, así que lo daré todo mañana."