Hamilton: "Las mejoras se consiguen con pequeños pasos, compromiso y confianza; Ferrari tiene eso"

Lewis Hamilton se dispone a participar en el Gran Bretaña, como piloto de Ferrari. Este año, sin embargo, el 7 veces campeón del mundo llega con una confianza y una conciencia de su propio monoplaza muy distintas a las que tuvo en 2025.

Hace pocas semanas, el campeón británico devolvió a Ferrari a la victoria, firmando al mismo tiempo la primera victoria de su carrera bajo el emblema del Cavallino Rampante. Una gran satisfacción, pero, como se dice en estos casos, el apetito viene comiendo.

El traspié en el Red Bull Ring confirmó el hecho de que Ferrari - al menos por el momento - no es capaz de luchar de igual a igual con Mercedes en todos los circuitos. Pero también es cierto que el resultado final fue peor de lo que Ferrari habría podido obtener.

Ahora llega Silverstone y Hamilton tiene toda la intención de causar una buena impresión ante sus compatriotas y su familia.

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Silverstone es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario, con curvas icónicas como Maggotts, Becketts y Copse que ponen a dura prueba tanto al coche como al piloto. ¿Qué hace que esta pista sea tan especial desde el punto de vista de quien conduce y cuál es el aspecto que más te gusta?

"No existe otro lugar como Silverstone. Es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del calendario y esos tramos de alta velocidad, sobre todo Maggotts, Becketts y Copse, representan un verdadero desafío porque se afrontan a velocidades elevadísimas, con el coche a plena carga aerodinámica. Hay poquísimos circuitos que logren ponerte a prueba tanto como este, pero no solo el trazado es especial. Más que cualquier otra cosa, está la atmósfera: el apoyo de los aficionados siempre es extraordinario y cuando estás en pista de verdad puedes percibir toda esa energía: añade algo único a toda la experiencia".

El Gran Premio de Gran Bretaña siempre se caracteriza por una atmósfera única, con cientos de miles de aficionados que dan vida a uno de los mayores eventos deportivos del año. ¿Correr en casa sigue teniendo un sabor diferente después de todos estos años? ¿Y cuánta motivación extra te da el apoyo del público de Silverstone?

"La de Silverstone siempre es una de las carreras más bonitas de la temporada. Hay algo realmente especial en correr en casa, en el circuito que veía de niño, delante de mi familia, mis amigos y los aficionados que me apoyan desde hace tantos años. Ha sido precioso ver cuánto ha crecido este evento con el tiempo. No es solo una cuestión de números, sino también de variedad del público. Ves aficionados de todas las edades y de verdad se percibe una atmósfera de gran evento para toda la familia. Desde el momento en que sales del garaje sientes la energía, ves las banderas, escuchas el ruido del público: todo esto crea una atmósfera increíble y te da inmediatamente un impulso extra. Ese apoyo significa muchísimo para mí y sin duda representa una motivación adicional. Los aficionados han tenido un papel fundamental en los éxitos que he conseguido aquí a lo largo de los años".

En la Fórmula 1 el éxito a menudo es el resultado de una serie de pequeñas mejoras más que de un único gran avance. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto evolucionar al equipo durante la temporada y qué te da confianza en la dirección que está siguiendo Ferrari?

"En el motorsport no existen varitas mágicas: todo nace de muchos pequeños pasos, construidos a través de meses de duro trabajo, compromiso y confianza por parte de todas las personas implicadas, y eso es exactamente lo que estoy viendo en Ferrari. Estoy orgulloso de este equipo y del camino que estamos haciendo juntos. He encontrado un grupo de personas determinadas, incansables y capaces de trabajar de verdad como un equipo, y eso me da mucha confianza. Todos en Maranello trabajan sin descanso, igual que entre una carrera y otra. Ahora se trata de seguir construyendo, encontrar cada vez más continuidad y lograr aprovechar al máximo cada fin de semana de carrera".