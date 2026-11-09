Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Hamilton envía un mensaje a los aficionados de Ferrari tras el "devastador" GP de Brasil

Lewis Hamilton compartió un mensaje con los aficionados tras un decepcionante GP de Brasil

Lydia Mee

Publicado: 9 nov 2026, 14:16

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Lewis Hamilton confesó a sus aficionados sentirse "devastado" por el desenlace de su Gran Premio de Brasil, una competencia que comenzó con una impresionante remontada desde el fondo de la parrilla y concluyó con un trompo en las vueltas finales.

El piloto de Ferrari compartió sus reflexiones a través de su cuenta de Instagram este lunes, tras finalizar en la novena posición el domingo en Interlagos.

Hamilton tuvo que arrancar desde el casillero 20 de la parrilla debido a una penalización por cambio de motor, pero escaló 11 posiciones en los primeros compases de la prueba sobre neumáticos intermedios, antes de que sus gomas traseras comenzaran a perder rendimiento. El británico presionó a la escudería de Maranello para realizar la transición a neumáticos de seco (slicks), convirtiéndose en el primer piloto en hacer el cambio.

El rumbo de la carrera cambió drásticamente cuando la lluvia regresó en la vuelta 62. El británico se mantuvo en pista una vuelta más con slicks y sufrió un trompo justo antes de ingresar al carril de pits, cruzando finalmente la meta en el noveno lugar y con una vuelta perdida en el que representó su Gran Premio número 400 en la Fórmula 1.

"Devastado por la carrera de ayer, especialmente por cómo terminó. Empezó muy bien, pero luchamos mucho con los neumáticos y con un sobreviraje masivo", publicó el heptacampeón del mundo.

"Bajo esas condiciones, las cosas se volvieron increíblemente difíciles. Presioné lo más fuerte que pude, pero simplemente no tuvimos el ritmo este fin de semana. Trabajaremos para entender el porqué y volver a dar pelea en la próxima carrera".

"El equipo trabajó muy duro en el auto durante todo el fin de semana y estoy agradecido por cada parte de ese esfuerzo. En última instancia, esta no es la carrera que queríamos entregar. Especialmente ante este público".

"Brasil, gracias siempre por la energía y el apoyo. Este lugar ocupa un sitio muy especial en mi corazón; el amor que me dan se los devuelvo exactamente igual. Felicitaciones a Mercedes por ganar el campeonato de constructores y por el año increíble que han tenido en general. Verdaderamente merecido".

Hamilton añadió un mensaje dirigido a sus seguidores y a los de Ferrari, explicando que no da por sentado su respaldo.

"A todos los que nos apoyan, gracias por mantenerse a nuestro lado tanto en los días difíciles como en los buenos", concluyó. "Siento ese apoyo y no lo doy por sentado".

Actualmente, Hamilton se ubica en la cuarta posición del

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