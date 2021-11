Hamilton: "El Mercedes 2021 es el más difícil de poner a punto"

Si bien la escuadra con sede en Brackley sigue inmersa en una reñida lucha con Red Bull Racing por los títulos de pilotos y constructores de la F1, ha tenido que batallar durante una intensa campaña en la que a veces se ha visto superado.

Esto fue especialmente claro en las pruebas de pretemporada, cuando el impacto de las nuevas regulaciones aerodinámicas impactó en gran parte a Mercedes.

En declaraciones hechas a un grupo selecto de medios, entre ellos Motorsport.com, sobre la lucha por el campeonato, Hamilton dijo que la temporada había sido dura en términos de liberar todo el potencial del W12 para poder ofrecer todo lo que quería.

Y afirma que el W12 está un paso por encima del famoso y difícil coche de 2017 que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, etiquetó como la "diva" original.

"Diría que he estado más comprometido que nunca", dijo Hamilton sobre los progresos realizados este año.

"En general he estado muy contento con mi compromiso y mi rendimiento. Pero diría que lo que he notado este año, que es sólo un hecho, es que el coche ha sido muy, muy difícil de poner a punto".

"No puedo recordar si fue el año pasado o antes, Toto decía que era una diva. Pero este es una diva monstruosa".

"Y lo que a menudo encontramos, además de que hemos tenido menos tiempo de práctica, es que ha sido más difícil conseguir poner el coche en la ventana correcta de rendimiento".

"Por lo tanto, cuando no consigues poner el coche en la ventana correcta, sólo limitas tu potencial. Así que no soy capaz de maximizar mi capacidad porque la configuración no está en el lugar correcto, y ha sido muy, muy difícil ponerlo en el lugar correcto".

"(En Brasil) conseguí que el coche estuviera exactamente donde quería. Y eso fue como dar literalmente en el clavo. Pero eso es algo que hemos hecho una o dos veces este año".

Lewis Hamilton celebra la victoria en Qatar junto al equipo Mercedes. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Una montaña rusa

La complicada situación que encontró Mercedes, sobre todo a principios de año, fue provocada por las nuevas normas de suelo para 2021 que parecen haber perjudicado más a los coches de rake bajo.

Hamilton dijo que la capacidad de su equipo para responder a los desafíos planteados por el recorte de la carga aerodinámica tampoco fue ayudada por los requisitos de homologación, que limitaban los cambios que los equipos podían hacer.

"Sabíamos que íbamos a perder toda esta carga aerodinámica y, una vez que supimos cuánta perdíamos, todas las características del coche cambiaron", explicó.

"Lo que habíamos trabajado durante tantos años, tener el coche en ese punto dulce como el año pasado, ha sido una pesadilla para deshacer o jugar con las herramientas, cuando en realidad no se puede cambiar ninguna de las herramientas".

"Simplemente es lo que es, y se ha tratado de encontrar formas inteligentes de trabajar con menos carga aerodinámica. Ha habido muchos elementos que lo han hecho más difícil que nunca".

"Ha sido el coche más difícil de poner a punto y he hecho muchas pruebas en el simulador. Pero incluso los días de simulador, vas y haces un día de simulación y la simulación no está en el lugar correcto que se supone que debe estar. El nivel de agarre no es correcto o el efecto del viento no es correcto, o la degradación térmica está mal ajustada, por lo que puedes salir con números falsos".

"Hay que tener mucho cuidado con los datos que se reciben y las decisiones que se toman. Ha sido una montaña rusa".