Hamilton: Mercedes está listo para evitar tensiones con Russell

Mercedes pasó por momentos difíciles cuando Hamilton y su entonces compañero de equipo Nico Rosberg corrieron juntos de 2013 a 2016.

Además de tener una relación difícil entre bastidores, Mercedes tuvo que gestionar una situación cada vez más tensa entre los dos pilotos, especialmente a raíz de que hubo algunos choques entre ellos.

Las cosas han mejorado mucho dentro del equipo desde la llegada de Valtteri Bottas en 2017, y Hamilton espera que el arribo de Russell no suponga que las cosas vuelvan a ser como antes.

Cuando se le preguntó si era posible que dos pilotos igualados puedan tener una convivencia positiva, Hamilton dijo: "Creo que la historia ha demostrado que se puede y la historia ha demostrado que no se puede”.

"Es diferente en cada equipo, y en última instancia todo depende de cómo se gestiona. Pero es un deporte bastante extraño en el que se trata de un equipo, pero también es un deporte individual, justo por eso tienes dos campeonatos (pilotos y constructores)”.

"Individualmente quieres terminar en cabeza, pero al mismo tiempo, tienes que hacer el trabajo para que el equipo esté en la cima, así que es algo difícil de manejar”.

"Pero me gustaría pensar que hemos experimentado y aprendido de ello y, por lo tanto, deberíamos estar bastante bien preparados para seguir adelante".

Aunque Hamilton está triste por la marcha de Bottas a Alfa Romeo considera que la llegada de Russell aportará una nueva dinámica a Mercedes.

"Naturalmente, él forma parte de ese grupo de jóvenes, y pienso que los jóvenes talentos que están surgiendo son muy buenos para el deporte, y son el futuro", explicó.

"Creo que la sangre fresca en nuestro equipo vendrá genial, porque yo soy el más veterano. Creo que eso dará energía a todo el equipo, porque ahora saben que viene un joven con mucha hambre, con ganas, y que va a empujar al equipo hacia adelante".

Hamilton tampoco duda de que Russell será un gran desafío para él, ya que espera que el británico traiga algo de "fuego" cuando se incorpore.

"He visto a George progresar por la F3 y la F2. Por supuesto, he visto muchas de las carreras que ha hecho, y los movimientos que ha realizado", explicó, cuando se le preguntó si había observado los puntos fuertes y débiles de su futuro nuevo compañero.

"No hay duda de que tiene un talento increíble, pero no he mirado en detalle dónde es débil. No es algo a lo que dedique mucha energía”.

"Sólo sé que va a seguir fortaleciéndose, incluso en estas próximas carreras. Y el año que viene volverá a dar guerra, eso es seguro”.