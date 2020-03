Hamilton: Mercedes está luchando con muchos problemas

Mercedes ha tenido que cambiar motor tres veces durante la pretemporada, tras un fallo sufrido por Valtteri Bottas en la primera semana y un problema de presión de aceite para Hamilton en la segunda tanda.

Los problemas, unidos a los de Williams, han dejado a Mercedes con la tarea de solucionar los problemas de fiabilidad antes de la primera cita de la temporada, que arrancará en Australia en apenas 13 días.

Reflexionando sobre el programa de esta pretemporada, Hamilton dijo que aunque es evidente el potencial del coche, el equipo aún no está contento con la situación.

"Creo que hemos tenido una buena pretemporada", declaró. "Pero no ha sido perfecta, hemos descubierto que tenemos muchos problemas que estamos tratando de solucionar. No sé cuánto tiempo llevará, pero no siempre es algo necesariamente malo descubrirlo en los test".

"Pero por lo demás, creo que nuestro rendimiento ha sido bastante bueno en el sentido de las vueltas que hemos dado, del kilometraje acumulado a excepción del jueves. Y de los procesos y cosas que descubrimos en pista. No tengo ni idea de dónde estamos en comparación con los demás, el equipo probablemente tendrá una mejor idea de eso".

Cuando se le preguntó si los problemas de motor les preocupaban, Hamilton dijo: "¿Que si es una preocupación? Sí. Seguro".

"Normalmente en la pretemporada tenemos mucha más confianza en la fiabilidad, por lo que no ha sido perfecto. Estamos con nuestro segundo o tercer motor".

"Así que no es un escenario fácil o tranquilo para nosotros. Pero confío plenamente en los chicos de la fábrica, sé que pueden hacer el mejor trabajo en las próximas dos semanas para asegurarnos de empezar con el pie correcto".

Sin embargo, más allá de los problemas de fiabilidad, Hamilton dijo que el W11 era al menos un coche en el que se sentía cómodo.

"No sé dónde están los demás, pero entiendo bien nuestro monoplaza", dijo. "Estoy cómodo y sé que vamos a llevar un buen coche a Australia, y que podré atacar y sacar el máximo provecho de él. Pero aún no sabemos si eso será suficiente para estar por delante de los demás".

Así fue la llegada de Lewis Hamilton a los pits tras la falla: