Hamilton dice que Mercedes F1 no lo escuchó sobre el coche 2023

Mercedes comenzó de muy mala forma el nuevo campeonato de Fórmula 1 el último fin de semana en el Gran Premio de Bahréin, donde Lewis Hamilton finalizó quinto y George Russell fue séptimo, ambos a casi un minuto del ganador, Max Verstappen.

El equipo de Brackley no solo se vio superado por Red Bull Racing y Ferrari, sino que también quedó detrás de Aston Martin Racing, equipo cliente que utiliza unidad de potencia y caja de cambios de Mercedes.

La coincidencia general en la escudería del fabricante alemán es que al W14 le falta carga aerodinámica trasera, lo cual lleva a un desgaste excesivo de los neumáticos y, en consecuencia, se dificulta su ritmo de carrera ante sus rivales.

Y si bien Hamilton se muestra con ganas de trabajar junto a Mercedes para intentar cambiar la situación, el siete veces campeón del mundo de F1 reveló tras la carrera de Sakhir que su opinión no fue tenida en cuenta a la hora de diseñar el coche de este año.

"El año pasado hubo cosas que les dije. Dije los problemas que hay con el coche", señaló Hamilton al podcast Chequered Flag de BBC Radio 5 Live.

"He conducido muchos coches en mi vida. Sé lo que necesita un coche. Sé lo que un coche no necesita. Creo que se trata de responsabilidad. Se trata de asumirlo y decir: 'Sí, ¿sabes qué? No te hemos escuchado. No está donde tiene que estar y tenemos que trabajar'", disparó Hamilton.

Pese a esas palabras que llamaron la atención, Hamilton luego ratificó que mantiene su compromiso con Mercedes para trabajar en busca de soluciones.

"Tenemos que mirar el equilibrio en las curvas, fijarnos en todos los puntos débiles y acurrucarnos como equipo. Eso es lo que hacemos".

"Seguimos siendo campeones del mundo, ¿sabes? Esta vez no lo hemos hecho bien. Tampoco el año pasado. Pero eso no significa que no podamos hacerlo bien en el futuro", finalizó.

