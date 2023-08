Hamilton: Mercedes vuelve a sufrir con el porpoising en Spa

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, logró un discreto cuarto puesto en la última carrera de F1 antes del parón veraniego, incapaz de frenar el avance de Max Verstappen hacia la victoria, pero se mantuvo alejado de sus rivales por detrás al tiempo que conseguía el punto extra por vuelta rápida con una parada en boxes tardía para cambiar neumáticos medios.

Pero, preocupantemente para Mercedes, Hamilton informó de que sufrió con el rebote del coche de F1 durante toda la carrera, un problema que afectó al equipo durante la primera temporada de cambio a los coches con efecto suelo en el 2022.

Mercedes fue uno de los equipos más afectados por el "porpoising" al principio de la temporada pasada y siguió viéndose perjudicado por los rebotes mientras intentaba extraer rendimiento de su concepto "zero-pod".

Tras haber modificado drásticamente el diseño de su monoplaza de F1 a mediados de esta temporada, Hamilton desató la preocupación cuando temió que Mercedes "volviera a los rebotes del año pasado".

"Creo que ha sido una carrera sin incidentes, no ha pasado gran cosa, no he podido seguir el ritmo de los coches que tenía delante", dijo Hamilton a Sky Sports F1.

"Tuve problemas al principio, la parte trasera es nuestro mayor problema. Luego hemos tenido grandes rebotes este fin de semana, así que hemos vuelto a los rebotes del año pasado.

"Así que al final estaba reteniendo al Ferrari a pocos segundos, pero no pude acercarme más a esa batalla. Luego, conseguir la vuelta rápida al final, ha sido bonito tener la diferencia con el coche de detrás, ha sido decente. Pero hoy había mucho viento y era muy difícil mantener la trazada".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, que más tarde declaró que el problema de rebote estaba "en todas partes" alrededor de la vuelta de Spa, añadió que Mercedes investigaría el problema y trataría de encontrar una solución antes de la próxima carrera después de las vacaciones de verano.

"Ellos [Mercedes] no saben [lo que causó el rebote] y para mí es una preocupación, pero vamos a trabajar a través de los datos de esta semana y tratar de averiguar lo que hacemos antes de la próxima carrera", dijo.

"Pero realmente no tengo muchas más respuestas para vosotros. Sé lo que quiero y estoy rezando por ello, sólo estoy esperando el día en que lo consigamos."

El cuarto puesto de Hamilton y el punto extra por vuelta rápida le han situado a un punto de Fernando Alonso en la lucha por el tercer puesto, por detrás de ambos pilotos de Red Bull, en el campeonato del mundo de pilotos de F1.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1ª posición, toma la bandera a cuadros 1 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, chocan en la salida 2 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 3 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 4 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 5 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 6 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 8 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 9 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lando Norris, McLaren MCL60 10 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 11 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 12 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 13 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 14 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 15 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 16 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 17 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 18 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 19 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 20 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se preparan para liderar la salida. 21 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, el resto de la parrilla en la salida. 22 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 23 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 24 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Alex Albon, Williams FW45, George Russell, Mercedes F1 W14 25 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 26 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523 27 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams FW45, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 28 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, el resto de los participantes en la vuelta de formación. 29 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 30 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 31 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 32 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 33 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlfaTauri AT04 34 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, hace una parada en boxes 35 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en boxes 36 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 37 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 38 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, chocan en la salida 39 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23 40 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45, lucha con Nico Hulkenberg, Haas VF-23 41 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 42 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 43 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 44 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 45 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 46 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Lando Norris, McLaren MCL60 47 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 48 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 49 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, el resto de la parrilla en la salida. 50 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Kevin Magnussen, Haas VF-23, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 51 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 52 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 53 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23 54 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 55 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 56 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 57 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 58 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 59 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 60 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 61 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 62 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 63 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 2ª posición, en Parc Ferme 64 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, establo AlphaTauri, en Parc Ferme 65 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, en Parc Ferme 66 / 77 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nico Hulkenberg, Haas F1 Team, en Parc Ferme 67 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, llega al podio 68 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en el podio 69 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, lo celebra en el podio con champán 70 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, lo celebra en el podio con champán 71 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, lo celebra en el podio con champán 72 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 73 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 74 / 77 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1ª posición, toma la bandera a cuadros 75 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 76 / 77 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 77 / 77 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images