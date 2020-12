La renovación de Hamilton podría demorarse hasta la pretemporada 2021

El actual contrato del campeón del mundo termina a finales de este año, y parece inevitable que acepte quedarse en el el equipo del fabricante alemán de automóviles.

Si bien normalmente este tipo de renovaciones ya se encuentran firmadas en esta etapa, el impacto de la pandemia de coronavirus ha retrasado que Mercedes y Hamilton acuerden los términos.

Además, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha pasado mucho tiempo recientemente centrándose en acordar su propia extensión del contrato para permanecer a bordo durante los próximos tres años, así como un nuevo acuerdo de participación con la empresa química INEOS.

Hablando este viernes Wolff dijo que no había preocupación en que cosas no se hubieran arreglado con Hamilton todavía, y fue claro en que no había urgencia en apresurar las cosas.

"Desde mi punto de vista, hemos tenido una seguidilla tan exitosa en los últimos siete años, que no hay razón para no continuar", dijo Wolff cuando se le preguntó si había novedades del tema.

"Él (Hamilton) está en la cima de su juego y lo estará por un tiempo. Y es por eso que continuar juntos es algo obvio".

"Si te refieres a por qué no tenemos un contrato firmado, la razón es simple. Siempre hemos dado prioridad a ganar este campeonato y a no distraernos con discusiones a veces difíciles, como es la naturaleza de la negociación. Pero luego el COVID golpeó".

"Así que nos ha retrasado un poco, pero no estamos preocupados por conseguirlo finalmente".

"No le pondremos una fecha especial, porque no queremos que nos presionen ustedes (los medios de comunicación) mientras no se haya firmado todavía. Así que tarde o temprano, tiene que hacerse. A más tardar antes de que vayamos a hacer las pruebas".

Debido al cierre tardío de la temporada 2020 de F1, los tests de pretemporada no comenzarán hasta principios de marzo de 2021 en Barcelona.

Aunque es probable que Hamilton reciba un gran salario como parte de su nuevo acuerdo, el presidente de Mercedes, Ola Kallenius, dijo que no tenía ninguna duda de que el británico era el hombre adecuado para el fabricante de coches alemán.

"Creo que Lewis Hamilton es el mejor, o uno de los mejores pilotos de carreras de todos los tiempos", dijo. "Lo conozco desde que era un adolescente".

"Creo que su dedicación y profesionalidad en cuanto a cómo ha dedicado su vida a ser el más grande es notable y aplaudible. Y también es un buen tipo".

"Así que nos gustaría continuar esta asociación. Y luego depende de Toto en su rol para conseguirlo".

