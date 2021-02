Ralf Schumacher: "vergonzoso" que Hamilton y Mercedes no hayan firmado

Las negociaciones entre Lewis Hamilton y Mercedes continúan a falta de poco más de un mes para que la pretemporada 2021 de la Fórmula 1 arranque en Bahrein. A 26 días de que los siete veces campeones del mundo presenten su nuevo W12 (2 de marzo), aún desojan la margarita con su piloto referencia...

... o eso es lo que nos están haciendo creer. Lo último que Mercedes ha deslizado es que no ofrecerán tres años a Hamilton, como él y su entorno esperaban, y lo más probable es que el inglés termine aceptando uno con opción a un segundo para continuar con las flechas plateadas.

Hamilton tiene al alcance convertirse en el piloto más laureado de la historia de la F1 si este 2021 se corona por octava vez campeón del mundo, con lo que destronaría a Michael Schumacher y rompería el empate a siete que actualmente comparten.

Precisamente el hermano del piloto alemán, de cuyo estado de salud apenas se sabe nada siete años después de su accidente de esquí en los Alpes franceses, ha comentado en las últimas horas la rocambolesca situación.

"Ya estamos en febrero y uno de los hombres más importantes de la F1, sino el que más, siete veces campeón del mundo, todavía no tiene asiento. Lo encuentro un poco vergonzoso y una lástima, para ser sincero", comentó Ralf Schumacher en declaraciones a Sky Alemania.

"No sé cuál es la razón. La gente siempre dice que se debe al dinero. Espero que no, porque creo que incluso Lewis Hamilton, con su vena humanitaria, tiene que entender que quizás no es el mejor momento para exigir y darse cuenta de la situación que vivimos".

"Porque una cosa está también clara: la F1 es más grande que cualquier individuo. Y hemos visto que George Russell se sube al coche y puede rodar delante. Probablemente habría ganado la carrera de Bahrein también. Lewis no debe olvidar ese riesgo tampoco. Pero, desde luego, es un hombre importante para la F1 y estaré contento si el caso termina de una vez y escuchamos algo por parte de Mercedes".

Toto Wolff, jefe de Mercedes F1, dejó claro en las últimas semanas que no han utilizado la opción de Russell para presionar a Hamilton, pero parece obvio que la actuación del británico en el GP de Sakhir esté en la mente de todos los implicados.

Lo cierto es que por momentos parece que Mercedes quiere estar en el candelero hasta que empiecen las presentaciones de los nuevos monoplazas para la F1 2021.