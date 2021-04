Hamilton: necesitábamos algo muy especial para ganarle a Verstappen

Lewis Hamilton reconoció después de la carrera del Gran Premio de Bahréin que la única forma de tener una oportunidad de ganar era con una estrategia diferente en comparación con el Red Bull de Max Verstappen.

El siete veces campeón del mundo optó por detenerse en dos ocasiones, primero en el giro 14, cuatro vueltas por delante del poleman. La segunda vez sucedió 14 giros después para recibir su segundo set de neumáticos duros, 11 vueltas antes que la última detención del integrante de la casa austriaca quien apostó por el mismo compuesto que el de Mercedes.

Con un neumático más desgastado, Hamilton afrontó un duelo directo contra Verstappen en las últimas seis vueltas. A tres giros de la conclusión, el de Red Bull pasó por la parte externa al campeón, pero excedió los límites del circuito por lo que los comisarios le obligaron a devolver la posición permitiendo que el integrante de las flechas plateadas consumara su primer triunfo del año, siendo la primera ocasión en las últimas cinco temporadas en que gana la apertura.

“Fue una carrera difícil. Definitivamente paramos temprano, pero sabíamos que iba a ser difícil porque teníamos que cubrirnos de Max”, dijo el alemán en la zona del podio.

Segundo lugar Max Verstappen, Red Bull Racing, y el ganador Lewis Hamilton, Mercedes, en Parc Ferme Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Red Bull ha tenido una actuación increíble durante todo el fin de semana. Así que necesitábamos algo muy especial. En esa última parada tratamos de encontrar el equilibrio adecuado entre no presionar demasiado y tener neumáticos que pudieran estar vivos al final de la carrera, eso fue difícil”.

“Max estaba sobre mí justo al final. Ha sido una de las carreras más duras que he tenido en un tiempo, así que estoy muy agradecido por ello”.

Hamilton describió que lo visto en esta carrera es apenas una probada de lo que será la campaña 2021 ya que considera que tanto él como Verstappen están en su mejor momento.

“Definitivamente estoy emocionado por la batalla con Max”, dijo el inglés: “Max lo está haciendo bien en este momento. Nos va a costar mucho y más tener actuaciones como está, pero nos encanta el desafío. Me encanta el reto y todavía amo lo que hago”.

La suerte fue diferente para el finlandés Valtteri Bottas, tercero de la carrera, pero que vio sentenciada su oportunidad de pelear por el segundo lugar cuando el cambio de su neumático delantero derecho se complicó en su segunda detención perdiendo 10 segundos.

“Es decepcionante. Lo bueno es que como equipo obtuvimos buenos puntos”, señaló el escandinavo quien se dijo sorprendido por el enfoque de Mercedes.

“En términos de estrategia, estábamos en el lado defensivo en lugar de atacar, lo cual me sorprendió bastante y algo que no es del todo normal. Eso no es lo ideal”.

“Luego tuve una parada bastante lenta”, finalizó Bottas.

