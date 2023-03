Hamilton: No estamos cerca de Red Bull, pero confío en Mercedes

Cargar reproductor de audio

Desde la presentación del nuevo coche, en Mercedes se ha intentado mantener las expectativas bajas de cara a la temporada 2023, conscientes de que la escalada de vuelta a la cima sería compleja. Por mucho que el objetivo siga siendo volver a lo más alto y luchar de forma constante por los primeros puestos, tanto los pilotos como Toto Wolff han llamado en varias ocasiones a la calma, confiando en que el verdadero potencial del coche pueda salir a la luz a largo plazo.

Si el equipo sólo ha estado jugando a esconderse sólo se descubrirá el fin de semana, cuando los coches salgan a la pista para la primera ronda de la temporada en Bahréin, pero el análisis de las pruebas invernales parece haber sugerido que, efectivamente, aún queda trabajo por hacer para luchar firmemente contra el actualmente favorito Red Bull.

Según las declaraciones de Lewis Hamilton el día del compromiso con los medios de comunicación, la forma actual de Mercedes no parece haber sido una sorpresa. Al contrario, para el piloto británico representa casi una confirmación de las sensaciones que surgieron tras los primeros kilómetros a bordo del W14: "Supe desde el primer momento en que conduje el coche dónde estábamos y cuáles serían los retos", explicó el siete veces campeón del mundo.

"Lo bueno, de hecho, muy bueno, es que este año no tenemos rebotes y creo que el año pasado el 'porpoising' enmascaraba otros problemas del coche, haciéndolos difíciles de entender, pero ahora ya no los tenemos y podemos centrarnos en el rendimiento", añadió Hamilton, señalando que no haber tenido que lidiar con el 'porpoising' en los primeros días de test ha permitido al menos al equipo centrarse directamente en el rendimiento.

A pesar de un 2022 difícil y un 2023 que aún depara incógnitas, el piloto de Stevenage quiso, no obstante, subrayar su confianza en el compromiso del equipo, que ya está trabajando en las actualizaciones que deberían llegar en las próximas semanas: "Me anima ver la concentración y el coraje de todos en el equipo, que están centrados en devolvernos a lo más alto. Está claro que no estamos donde queríamos empezar la temporada, pero éste sigue siendo un equipo y un grupo de personas que han ganado varios títulos mundiales. Creo en ellos."

Lewis Hamilton in pista durante i test pre-stagionali in Bahrain. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A la espera de más noticias a largo plazo, Mercedes tendrá un nuevo alerón trasero de carga media para este fin de semana, que debería adaptarse mejor a las características de la pista y mejorar las velocidades punta en los sprints: "Tenemos un alerón que vamos a probar, que esperamos que se adapte mejor a este circuito. No creo que cambie el mundo, pero esperemos que nos empuje en la dirección correcta".

"Al igual que con los demás, había datos que analizar, definitivamente tenemos una mejor comprensión de dónde tenemos que trabajar en el coche, dónde están y cuáles son los puntos débiles del coche. Estos no se resolverán ahora. Pero la gente que trabaja en la fábrica está concentrada en llegar allí lo antes posible".