Hamilton: No exigí a los pilotos que se arrodillaran

Lewis Hamilton dijo que la campaña ‘End Racism’ (Fin al racismo) y la discusión sostenida por la Asociación de Pilotos de Grandes Premios el viernes por la noche, encabezada por Sebastian Vettel y Romain Grosjean, fueron claves para impulsar una acción simbólica antes del arranque del Gran Premio de Austria.

Una decisión clave para el éxito del movimiento fue separar el gesto antirracismo, que se realizó en la línea de arranque, de la ceremonia del himno nacional.

Hamilton dijo que no tenía problemas con el hecho de que algunos pilotos optaron por no colocar una rodilla en el piso, aunque todos expresaron su apoyo a la campaña contra el racismo en diversas formas como al portar la playera con la leyenda “Fin al racismo”.

"Sinceramente, no conozco las diferentes razones u opiniones de todos", dijo. “Conozco algunas opiniones de algunos pilotos, pero eso es privado y no me gustaría compartirlo. En última instancia, nadie debería verse obligado a arrodillarse”.

Hamilton aprovechó la situación para aclarar algunos comentarios que sugerían que él exigió a sus colegas arrodillarse.

“Hay una historia, al menos una que es realmente incorrecta. Nunca solicité ni exigí a nadie que se arrodillara, ni siquiera lo mencioné. Fue algo planteado por la Fórmula 1 y por la GPDA”.

"Cuando hicimos la sesión informativa de pilotos, Seb y Grosjean lo mencionaron y preguntaron a los pilotos si estaban de acuerdo. Hubo varios que dijeron que no lo harían”.

“Dejé que todos dijeran lo que querían y después me dirigí a ellos: 'Muchachos, para que sepan, yo lo haré, pero ustedes hagan lo que crean que es correcto’. Ahora estoy muy, muy agradecido por los que se arrodillaron junto a mí”.

“Pienso que continúa siendo un mensaje muy poderoso. En última instancia, si te arrodillas o no, eso no va a cambiar el mundo”.

El seis veces campeón del mundo de la Fórmula 1 indicó que, si bien tomaron acción para demostrar su apoyo al movimiento antirracismo, aún falta mucho por hacer.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“Es un problema mucho, mucho más grande en todo el mundo y creo que todos tienen derecho a su propia elección personal. Personalmente sentí que arrodillarme era lo correcto”.

El gesto de colocar una rodilla en el suelo tomó relevancia cuando el jugador de la NFL Colin Kaepernick lo hizo mientras se entonaba el himno nacional de los Estados Unidos en un juego de la liga. Esto trajo problemas para él y fue relegado de las competencias.

Hamilton reveló de que en algún momento intentó mostrar su apoyo a Kaepernick, pero que fue “silenciado”.

“Hablé con él hace un par de años. Tenía un casco en rojo y con su número en la parte superior para él, pero en aquel entonces estaba un poco silenciado. Me dijeron que no lo hiciera, que no lo apoyara, lo cual lamento”.

“Así que para mí era importante asegurarme de que durante este tiempo hice lo correcto y mi parte, y es algo en lo que pienso seguir adelante”.

El integrante de Mercedes señaló que tomó una lección de lo sucedido con el jugador de la NFL: “Definitivamente no hay que hacer eso con los himnos nacionales”.

Hamilton enfatizó la importancia de no perder el impulso que el movimiento de diversidad ha ganado: “Creo que es realmente grandioso que la F1 y, particularmente Mercedes, hayan puesto atención del problema que enfrentamos en todo el mundo, y que decidieron hacer algo al respecto”.

“Finalmente, todo lo que hagamos no será suficiente y debemos hacer más. Ha existido una mayor conciencia durante algunas semanas. Lo que necesitamos ahora es que no muera repentinamente y no genere ningún cambio”.

