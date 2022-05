Hamilton: "No fui derrotista cuando pedí cuidar el motor"

Hamilton comenzó el Gran Premio de España desde la sexta posición en la parrilla de salida, pero cayó a la cola del pelotón después de que un contacto en la primera vuelta con Magnussen en la curva 4 lo obligara a parar en boxes.

Poco después de volver a la pista en 19° posición, Hamilton le habló por radio a Pete Bonnington, su ingeniero de carrera, para sugerirle que el equipo retirarse y así evitar usar el motor de su coche. Bonnington le dijo a Hamilton que las predicciones del equipo sugerían que era posible terminar en octavo lugar o mejor, así que debía continuar.

Al final, Hamilton terminó la carrera en quinto lugar después de gran recuperación, habiendo perdido la cuarta posición frente a Carlos Sainz debido a una fuga de agua en el final del gran premio.

Cuando se le preguntó si estaba siendo derrotista al querer cuidar el motor, Hamilton respondió: "No es ser derrotista, es que estaba literalmente 30 segundos por detrás".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, heads to the pits with damage after contact on the opening lap

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images