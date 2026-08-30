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Fórmula 1 GP de Países Bajos

Hamilton "no se hizo ningún favor" con los mensajes de radio de Ferrari, afirma Günther Steiner

Guenther Steiner cree que Lewis Hamilton no se hizo ningún favor con sus mensajes críticos por radio al equipo de Ferrari durante el Gran Premio de los Países Bajos.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

El exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, afirma que Lewis Hamilton "no se hizo ningún favor" con sus mensajes de radio, cargados de frustración, durante el Gran Premio de los Países Bajos. 

El siete veces campeón se enfureció por radio, instando a la escudería de Maranello, patrocinada por , a que le permitiera adelantar a su compañero de equipo Charles Leclerc, que seguía una estrategia diferente. Cuando el equipo finalmente llamó a Leclerc a boxes, Hamilton afirmó que habían perdido demasiado tiempo.

Más tarde preguntó con sarcasmo si lo estaban utilizando como "conejillo de indias" al mantenerlo en pista con los neumáticos duros viejos.

"Obviamente, no estaba tan bien organizado como el equipo plateado. Ellos estaban bien organizados", afirmó Steiner durante una intervención en el podcast "The Red Flags", al comparar a Mercedes y Ferrari.

"Ellos habían mantenido la conversación antes y, obviamente, esa conversación no fue tan acalorada como la que hubo después en el caso de Ferrari, porque cuando hablas con los pilotos antes de la carrera y les explicas cómo están las cosas...".

Añadió: "Creo que eso no se hizo con el detalle que Mercedes afirmó, y eso provocó lo que pasó".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Eric Le Galliot

Aunque Steiner argumentó que Ferrari podría haber preparado mejor a sus pilotos para posibles situaciones de órdenes de equipo, añadió que Hamilton no debería haber sido tan crítico por la radio del equipo.

"No creo que a Lewis le haya ayudado ser tan crítico, porque cuando estás sentado en el muro de boxes y oyes eso, piensas: “Vaya, este tipo está intentando defenderse demasiado. Ya no ve al equipo aquí”.

"Podrías decir: “Oye, ¿no sería mejor que me dejara adelantar? Soy más rápido”, en lugar de decir: “Vaya, me has hecho perder tiempo aquí”".

Más tarde, Hamilton se refirió a los mensajes de radio del equipo en las redes sociales. "He vuelto a escuchar algunos de mis comentarios por radio y televisión. En el calor del momento, la frustración puede aflorar, sobre todo cuando te importa tanto como a mí", publicó en Instagram.

"Pero esa no fue la mejor versión de mí mismo. Asumo la responsabilidad por ello y mejoraré. Esa pasión surge de creer en este equipo, en las personas que lo forman y en lo que estamos construyendo juntos. La dirección está clara. La fe está ahí. Y la lucha, sin duda, sigue en pie".

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