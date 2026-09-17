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Fórmula 1 GP de España

Hamilton ya había notado el problema en los frenos durante la vuelta de formación en Madrid

Lewis Hamilton sufrió en Madrid su primer abandono de la temporada con el SF-26 debido a un problema en un componente del sistema de frenado electrónico que ya se había manifestado antes del inicio de la carrera española.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton ya había notado el problema en los frenos durante la vuelta de formación de la parrilla y lo había comunicado al muro de Ferrari, hasta tal punto que en el garaje remoto de Maranello intentaron localizar el problema con la esperanza de poder resolverlo mediante ajustes en las palancas situadas en el volante de control del SF-26. Una operación que, al final, resultó infructuosa. 

La salida del siete veces campeón del mundo fue, por tanto, valiente, aunque el problema del pedal más o menos largo en la primera vuelta no se repitió en todas las ocasiones.  
De hecho, una vez identificado mediante telemetría cuál era el fallo técnico, se le pidió a Lewis que abandonara la carrera volviendo a boxes. Hamilton se vio así obligado a su primer abandono de la temporada y, por el momento, solo Franco Colapinto ha completado las 14 carreras disputadas hasta ahora.  

Una salida de escena que ha privado a la carrera ibérica de un gran protagonista: el británico, cuarto en la parrilla, protagonizó en la primera curva una dura batalla con Max Verstappen y, tras el corte de la vía de escape por parte del cuatro veces campeón del mundo, el equipo de Milton Keynes ordenó al holandés que cediera la posición, con lo que el piloto de Ferrari habría entrado de inmediato en la lucha por el tercer puesto.  

Un podio que la escudería de la Rossa, por su parte, lamentablemente lleva cuatro Grandes Premios sin conseguir (Hungría, Países Bajos, Italia y España), lo que ha permitido a McLaren acercarse en la lucha por el segundo puesto en el Mundial de Constructores, aunque la ventaja de la escudería de la Rossa sigue siendo considerable (52 puntos). 

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Los técnicos han comenzado de inmediato a analizar los datos para intentar comprender qué ha provocado este grave problema de fiabilidad, dado que el SF-26 ha dado desde el inicio del campeonato la sensación de ser un monoplaza muy robusto.  

Según Daniele Sparisci, del Corriere della Sera, se habría producido un grave problema en un componente del sistema hidráulico que regula el "brake by wire", es decir, el sistema electrónico que distribuye en la parte trasera el caudal del freno disipativo (mecánico) en función del uso del freno regenerativo (eléctrico).  

Para el piloto, la frenada debe ser siempre la requerida, pero la interacción entre los dos componentes varía en función de la recarga que ejerce la MGU-K. A partir de este año, Ferrari ha decidido fabricar por su cuenta el "brake by wire" con el objetivo de ahorrar en el marco del límite presupuestario.

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