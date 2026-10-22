Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton, “obligado a quedarse mucho más tiempo” en la F1 para correr en África

Lewis Hamilton ha bromeado diciendo que podría prolongar su carrera en la Fórmula 1 hasta mediados de los 40 para cumplir su sueño de correr en África

Alex Harrington

Publicado: 22 oct 2026, 20:50

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Siempre es un momento emocionante cuando Formula 1 planea una nueva carrera, pero para el piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, la noticia de que el campeonato se dirige a Ruando con un acuerdo de diez años para un Gran Premio de África es emocionante. De hecho, está tan emocionado que espera poder aguantar y competir allí cuando llegue el momento.

Se espera que la carrera tenga lugar a principios de la década de 2030, lo que situaría al siete veces campeón de F1 en la mitad de sus 40.

Sentado junto a Kimi Antonelli de Mercedes en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, al piloto de la Scuderia le preguntaron si algo le había sorprendido de la primera lucha por el título del joven piloto. Después de elogiar a Antonelli, miró hacia su propio futuro en la parrilla.

“Tengo ganas de correr con él durante más tiempo y ya veremos, quiero decir, ahora me veo obligado a quedarme mucho más tiempo porque tenemos una carrera en África y ese ha sido mi sueño, poder correr en África”.

Antonelli respondió: “Así que tienes que venir”.

Hamilton añadió: “Así que, sí, quiero decir, tengo que seguir luchando para intentar mantenerme en forma si puedo, si todavía puedo lograr buenos resultados durante el próximo año, seguiremos adelante”.

No era la primera vez que Antonelli lo animaba. Cuando le preguntaron por primera vez a Hamilton sobre la carrera de Rwanda, el piloto de Mercedes intervino: “Tienes que hacer al menos la primera”.

Stefano Domenicali at African GP announcement in Rwanda

Photo by: Filip Cleeren

Hamilton ha impulsado durante mucho tiempo un gran premio en África y dijo que había estado muy involucrado entre bastidores.

“He estado abogando por una carrera en África durante muchos, muchos, muchos años, y he tenido incontables reuniones con las partes interesadas, muchísimas reuniones con Stefano [Domenicali, CEO de F1] en su oficina de Londres, pero también durante fines de semana de carrera, incontables llamadas: qué está pasando, adónde vamos, con quién os reunís, muchas reuniones con distintos presidentes de distintos países, muchas llamadas telefónicas con distintos presidentes de distintos países de África.

“Creo que para mí es un lugar que merece tener un gran premio. Es más que solo un país. Se trata del continente en sí, y hay tantos países hermosos dentro de él, y la gente es tan encantadora. La cultura es tan rica, y creo que es importante que podamos mostrar eso al mundo, y que podamos hacerlo con nuestro deporte.

“Podemos ir a todos estos países diferentes, y la gente ve algunos de estos países de los que realmente no sabía demasiado, y de repente están en la pantalla, y los niños hablan de ello. Van al colegio hablando de ello, y por eso tengo muchísimas esperanzas puestas en ese gran premio”.

La F1 no ha corrido en África desde el Gran Premio de Sudáfrica de 1993 en Kyalami. Si eres fan de Hamilton, cruzarás los dedos para que siga allí cuando Rwanda llame a la puerta.

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