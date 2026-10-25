Noticias

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Hamilton es "optimista" para la carrera, a pesar de la complicada clasificación en Austin

A pesar de un 5.º puesto que no representa la posición ideal, Hamilton se mostró de todos modos optimista de cara a la carrera, con la esperanza de poder intentar recuperar posiciones en la salida y, quizá, jugar con la estrategia a largo plazo.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 25 oct 2026, 0:34

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Al término de la clasificación, Charles Leclerc explicó con mucha claridad que el cuarto puesto no puede atribuirse solo a la brecha de motor, porque una vez llegado a la Q3 le costó extraer las últimas décimas que esperaba, hasta el punto de lograr un mejor tiempo en la Q2 que en la última manga.

Por otra parte, sin embargo, no se puede negar que, como ya se ha visto en otras ocasiones a lo largo de la temporada, la Rossa sigue sufriendo en las rectas, acusando una brecha importante sobre todo en la gestión de la energía. Cuando el SF-26 empieza a reducir el apoyo del motor eléctrico, los rivales logran mantenerlo activo durante más tiempo, desencadenando un efecto en cascada.

No solo el motor eléctrico permite alcanzar velocidades más altas más rápidamente, sino que esa ventaja tiende luego a arrastrarse durante toda la recta. Y es precisamente ahí donde Ferrari pierde más frente a sus rivales, un déficit que luego repercute en el resto de la vuelta, porque recuperarlo en curva se vuelve cada vez más complicado al tener que ir en busca del límite.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Clive Mason / Getty Images

Si Leclerc no ocultó su decepción por no haber conseguido extraer todo el potencial que sentía que había en el SF-26, Lewis Hamilton, en cambio, se declaró satisfecho con el quinto puesto. El británico es consciente de haber pagado sobre todo el déficit en las rectas, un límite para el que no existe una solución inmediata y que difícilmente puede colmarse durante la temporada, incluso con el ADUO, teniendo que esperar al invierno.

“Sabemos que durante todo el fin de semana, mirando por ejemplo el tramo hasta la curva 1, cuando nosotros llegamos al punto en el que se corta la potencia, Max y los demás siguen alargando. Es una situación similar también en otros puntos de la pista, como en la entrada de la curva 11”, contó Hamilton durante las entrevistas, relatando que, aun así, estaba satisfecho con su vuelta.

“Creo que en el resto de la vuelta podemos estar más o menos al mismo nivel, quizá ligeramente más cerca. También se ve en los datos superpuestos. Pero no sé qué ha pasado: mi coche transmitía muy buenas sensaciones. La vuelta fue buena, limpia, así que simplemente ellos fueron más rápidos”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Solo en la larga recta opuesta, Hamilton pierde de hecho alrededor de dos décimas respecto a la pole de Antonelli, pero también hay otros puntos en los que la Rossa agota la aportación del motor eléctrico antes que sus rivales, como en la entrada de la enlazada en el primer sector o antes de la frenada de la curva 11. Se trata de unas pocas centésimas cada vez que, sumadas a lo largo de la vuelta, se transforman sin embargo en un déficit nada desdeñable.

“No he visto las cifras exactas este fin de semana [de la distancia con Verstappen en las rectas]. Creo que esta mañana la diferencia estaba en el orden de las tres décimas. Es impresionante. Si tuviéramos la misma potencia de motor que nuestros rivales, estaríamos ahí luchando con ellos. Pienso que probablemente estaríamos en primera fila. Sabemos que la situación es esta, así que intentamos sacar el máximo de lo que tenemos”.

“Creo que ese es el único punto en el que realmente perdemos terreno. Pienso que nuestro coche es muy sólido, al menos al nivel de los demás, si no incluso ligeramente mejor. Pero creo que los adversarios han recuperado en el frente del chasis. Hemos visto a Red Bull dar pasos adelante en términos de carga, mientras que Mercedes ha introducido un paquete de actualizaciones que vale al menos tres décimas”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Angela Weiss / AFP via Getty Images

“Creo que están empezando a entender cada vez mejor cómo aprovecharlo. Ahora consiguen mantener nuestro ritmo en curva, mientras que nosotros no hemos sido capaces, a lo largo de la temporada, de reducir el déficit de velocidad que tenemos en recta”.

Incluso teniendo en cuenta el déficit en las rectas, Hamilton mira a la carrera con un cauto optimismo. En configuración de clasificación, el problema se ve amplificado por los mapas más agresivos utilizados por todos los equipos, mientras que en la distancia la diferencia tiende generalmente a reducirse. Además, en carrera las distancias de frenado se alargan y resulta más sencillo recuperar energía, un factor que puede ayudar a contener al menos en parte la brecha vista a una vuelta.

El británico, sin embargo, no se hace ilusiones. Salir cuarto y quinto significa inevitablemente tener que lidiar con el aire sucio en el primer stint, un aspecto que puede complicar la gestión de la carrera y hacer más difícil aprovechar plenamente el potencial. La esperanza es que el SF-26 pueda ser más incisivo en carrera en la gestión de los neumáticos, a menudo una de las mejores cualidades mostradas durante la temporada: "Me siento todavía optimista. El cuarto y quinto puesto no son las posiciones ideales, pero estamos todos muy cerca".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Wolff celebra la pole de Antonelli en Austin: “Game over para todos los demás”

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Gianluca D'Alessandro





Leclerc lamenta otra Q3 difícil en Austin: Ferrari se complicó con los neumáticos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



50 min



Leclerc lamenta otra Q3 difícil en Austin: Ferrari se complicó con los neumáticos





Austin castiga a los F1 2026: baches, rebotes y setups rígidos complican el equilibrio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



9 h



Austin castiga a los F1 2026: baches, rebotes y setups rígidos complican el equilibrio





Una prueba a 35 km/h en Austin: cómo trabaja la FIA para evitar que se repita el desastre de Sepang



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



10 h



Una prueba a 35 km/h en Austin: cómo trabaja la FIA para evitar que se repita el desastre de Sepang

Más de

Lewis Hamilton





Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Lewis Hamilton: Kimi Antonelli “merece ser el campeón”





Por qué ahora es Oliver Bearman contra Rafael Camara por la próxima vacante en Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Por qué ahora es Oliver Bearman contra Rafael Camara por la próxima vacante en Ferrari





Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Vasseur confía en el SF-26 tras dos fines de semana alentadores en Asia

Más de

Ferrari





Por qué Ferrari no pudo luchar por la pole en la clasificación del GP de Estados Unidos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



51 min



Por qué Ferrari no pudo luchar por la pole en la clasificación del GP de Estados Unidos





Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Lo que aprendimos de los entrenamientos del viernes en el GP de Estados Unidos de F1 2026 en Austin





Leclerc sonríe: las novedades han dado buenos resultados, pero la clave está en haber encontrado el equilibrio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Leclerc sonríe: las novedades han dado buenos resultados, pero la clave está en haber encontrado el equilibrio

Últimas noticias





Hamilton es "optimista" para la carrera, a pesar de la complicada clasificación en Austin



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



15 min



Hamilton es "optimista" para la carrera, a pesar de la complicada clasificación en Austin





Wolff celebra la pole de Antonelli en Austin: “Game over para todos los demás”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



33 min



Wolff celebra la pole de Antonelli en Austin: “Game over para todos los demás”





Antonelli, tras lograr la pole en Austin con un Mercedes complicado: "Por fin estamos viendo los resultados"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



34 min



Antonelli, tras lograr la pole en Austin con un Mercedes complicado: "Por fin estamos viendo los resultados"





Leclerc lamenta otra Q3 difícil en Austin: Ferrari se complicó con los neumáticos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



50 min



Leclerc lamenta otra Q3 difícil en Austin: Ferrari se complicó con los neumáticos

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete