Hamilton: Estaremos todos oxidados en Austria

Hamilton dice que está en contacto regular con sus compañeros y está tratando de encontrar maneras de asegurar que el equipo esté al día cuando se reanuden las carreras.

"Espero volver mejor", dijo en una entrevista en video con Mercedes. "Probablemente nos subamos al auto y tengamos la práctica del viernes ¡y estaremos muy oxidados!"

"Así que será muy interesante ver cómo nos ponemos en marcha. Pero he estado al teléfono con mi equipo, hablando con Bono [Peter Bonnington] y hablando con James [Vowles], y tratando de discutir un plan con ellos".

"Creo que todos debemos asegurarnos de llegar utilizando todas las herramientas que tenemos, como las simulaciones de carreras, probablemente me meta en el simulador, que no siempre me gusta, pero utilizando esas herramientas para asegurarnos de que cuando lleguemos a esa primera carrera, arranquemos con todo y estemos listos como si no nos hubiéramos perdido ninguna de las carreras".

"¿Cómo llegar a Austria como si ya hubiéramos hecho ocho carreras? Ese va a ser el verdadero desafío. No sé si seremos capaces de hacerlo, pero es un buen objetivo para tener".

Hamilton cree que todo el mundo debe estar trabajando para mejorar durante la pausa motivada por la crisis del COVID-19.

"Si no estamos mejorando, y creciendo durante estos días, entonces ¿qué estamos haciendo?", dijo. "Obviamente estás pasando el tiempo, sentado".

"Nadie nos va a regalar nada a ninguno de nosotros, tenemos que salir y conseguir lo que queramos, y tú tienes que quererlo más que la persona contra la que luchas. Y tienes que mover el culo y hacerlo".

"Estoy en una forma bastante decente, pero siempre puedo estar en mejor forma. Veo cosas y pienso: 'maldita sea, tengo un poco de grasa aquí, tengo que trabajar más duro, tengo que ir a correr'".

"¡En realidad no tengo mucha grasa! Pero hay gente ahí fuera que tiene estas cosas pasando por sus mentes, pero tienes que dejarlo ir, encontrar lo que te gusta, y decir que lo voy a hacer, no voy a dejar que nadie se interponga en mi camino".

Hamilton dice que ha estado disfrutando de su propia compañía durante el descanso, y ha mantenido su mente ocupada.

"Mentalmente se trata de sentirte bien contigo mismo, de encontrar la manera de asegurarte de que te amas a ti mismo, y de estar cómodo por tu cuenta".

"He estado pasando tiempo para dedicarme, asegurándome de que me aprecio, reconociendo las cosas que haces bien, reconociendo también cuando fallas y no lo haces tan bien, está bien. Y no siendo tan duro contigo mismo, todas estas cosas diferentes".

"Tengo días en los que me despierto y me siento atontado, no me siento motivado para hacer ejercicio, me siento, 'Cielos, ¿a dónde vamos, debería seguir corriendo?'"

"Pienso todas estas cosas diferentes. La siguiente hora pasa, y creo que me encanta lo que hago, ¿por qué consideraría no continuar?"

"Sólo tienes que mantener tu mente ocupada. He tratado de leer tanto como he podido, he estado metiéndome en la meditación. Estoy muy inquieto, es muy, muy difícil hacer meditación para mí. Sentado ahí, moviéndome, y luego hay bichos en mi brazo, ¡es muy difícil! Cuanto más y más lo haces, como con cualquier cosa, eres mejor en eso".