Wolff: Hamilton destaca en la F1 por su honestidad ante los errores

Hamilton cometió un error inusual en el Gran Premio de Italia cuando accidentalmente entrelazó las ruedas con Oscar Piastri en la segunda chicana en su lucha por posición y tuvieron un contacto.

El incidente dañó el alerón delantero de Piastri, obligándolo a entrar en boxes para reemplazarlo, y le valió a Hamilton una penalización de cinco segundos por haber provocado una colisión.

Hamilton explicó por la radio del equipo que Piastri había estado en su ángulo muerto de visión en la aproximación a la curva, después de no tener claro en un principio cómo se había producido el choque.

Pero al ver lo sucedido después de la carrera, Hamilton se esforzó rápidamente en pedir disculpas a Piastri cuando se dio cuenta de que había sido un error suyo.

Para Wolff, la madurez de Hamilton al ser capaz de levantar la mano ante los errores fue una cualidad que destaca para él entre los pilotos actuales de F1.

"Es muy deportivo con estas cosas, y es el único al que veo ahí fuera admitiendo y diciendo: 'Me equivoqué'", dijo Wolff tras el GP de Italia.

"Acabamos de tener una charla y (dijo) que no lo vio a la derecha y: 'Va en mi cuenta'. Creo que ese tipo de deportividad es lo que hay que admirar de él, ya que casi todo el mundo está siempre quejándose y lamentándose sólo para intentar no ganarse una penalización".

Como Hamilton fue claramente culpable de lo sucedido, Wolff dijo que no tenía reparos con la sanción impuesta.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Fue un error", dijo. "Creo que una penalización de cinco segundos por eso es lo que dice el menú. Estas cosas pasan. Es una carrera dura si quieres adelantar aquí, y hemos visto unos cuantos de estos. Así que sí, está justificado".

El propio Hamilton dijo que no se pensó dos veces pedir perdón una vez que se dio cuenta de que había cometido un error.

"Me disculpé porque obviamente fue culpa mía", dijo. "Naturalmente no fue intencionado. Me puse a su lado, calculé mal el hueco que tenía a la derecha y lo golpeé".

"Podía ocurrir en cualquier momento, pero poco después supe que había sido culpa mía. Quería asegurarme de que sabía que no había sido intencionado. Eso es lo que hacen los caballeros, ¿no?".

Piastri dijo después de la carrera que aceptaba las disculpas de Hamilton.

"Creo que (él) simplemente se movió un poco demasiado a la derecha", explicó el australiano. "Pero creo que es muy fácil hacerlo en esa curva. Es muy estrecha. Vino y se disculpó, así que no creo que haya mucho más que eso".

