Hamilton planea contrato multinual con Mercedes

Cargar reproductor de audio

Hamilton, siete veces campeón del mundo de F1, reveló en una entrevista con algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, en Austin, que tiene previsto firmar un nuevo contrato de F1 en los próximos dos meses.

El contrato actual de Hamilton con Mercedes expira al final de la temporada 2023, pero dejó claro que quiere continuar más allá de ese momento en busca de su octavo título mundial, el máximo récord dentro de la categoría.

Cuando se le preguntó el jueves en México cuánto tiempo más esperaba permanecer en la F1, Hamilton respondió: "No me pongo un límite, para ser honesto.

"Estoy planeando hacer un acuerdo de varios años con mi equipo. Realmente, no sé lo que me deparan los próximos cinco años, creo que todavía estamos tratando de trabajar en ello".

"Hay muchas cosas buenas que se están poniendo en marcha, como que acabo de lanzar una productora [de cine] esta semana. Pero me siento muy bien, tanto en la mente como en el cuerpo.

"Creo que hay más cosas que conseguir juntos. Sólo que no sé por cuanto tiempo”.

Hamilton bromeó diciendo que si su antiguo compañero de equipo y rival, Fernando Alonso, dejara la F1 entonces "quizá me lo pensaría dos veces, ¡porque entonces sería el piloto más viejo!.

A sus 37 años, Hamilton ha mostrado pocos signos de desaceleración en los últimos tiempos, incluso a través de una campaña difícil en la que Mercedes ha luchado por desafiar a los líderes Red Bull y Ferrari.

A Hamilton le quedan tres carreras este año para evitar la primera campaña sin victorias de su historia en la F1, después de haber empatado el récord de Michael Schumacher de 15 temporadas con una victoria en 2021.

Hamilton consideró que es "difícil decir" cómo las dificultades de este año con Mercedes han impactado en su motivación, pero dejó claro que su pasión y determinación para dar la vuelta a las cosas sigue siendo tan fuerte como siempre.

"Cada año tienes que preguntarte qué estás dispuesto a dar, y si será más que cuando empezaste", dijo Hamilton.

"¿Estás dispuesto a renunciar a todo tu tiempo para preparar y entrenar y trabajar con el equipo y cumplir? Si hay un momento en el que llego y me limito a ir en un remolque, será cuando, en primer lugar, me de cuenta de que no pertenezco a este lugar y no merezco un puesto aquí, y es cuando debería dejarlo”.

"Me pregunto si soy capaz de hacerlo y si quiero hacerlo, y la respuesta es sí.

"Obviamente tenemos un campeonato que necesitamos recuperar, y me encanta la misión y ese reto con mi equipo".

Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton y Mercedes han trabajado duro a lo largo de la temporada para tratar de entender los problemas a los que se enfrentaban con el coche W13, especialmente el problema del porpoising al que se enfrentó a principios de año.

Los desarrollos del equipo han ayudado a acercarlo a la parte delantera, lo que permitió a Hamilton acercarse a siete vueltas de la victoria el pasado fin de semana en Austin, sólo para perder ante Max Verstappen en los giros finales.

Hamilton reconoció el trabajo que todos en Mercedes han realizado este año, diciendo que era "hermoso ver el viaje que todos individualmente" han hecho, así como colectivamente como equipo.

"Nos hemos unido, nos hemos juntado, nos hemos acercado unos a otros, hemos sido más abiertos y, con una sala realmente llena de hombres más a menudo que han mostrado más su vulnerabilidad", dijo.

"Ha sido un proceso realmente interesante, y estoy agradecido de formar parte de él. Estoy deseando que llegue el momento en que volvamos a tener éxito, que por fin consigamos esa victoria y consigamos ese campeonato".

"Eso hará que todos estos momentos difíciles merezcan la pena".