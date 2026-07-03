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Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Hamilton y por qué rodar con un F1 de tres plazas en Fiorano fue especial para él

Lewis Hamilton describió llevar a su hermano Nicolas como pasajero en un Ferrari de tres plazas en Fiorano como una experiencia “profunda” y emotiva

Lydia Mee
Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari

El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton se ha sincerado sobre la experiencia "profunda" de llevar a su hermano, Nicolas, como pasajero en un Ferrari de tres plazas con motor V10 en Fiorano.

Hamilton fue visto recientemente en la pista de pruebas privada de Ferrari en el coche de F1 de tres plazas. Desde entonces se ha confirmado que le acompañaba su hermano Nicolas, que iba en el asiento de pasajero detrás de él.

La tanda estaba programada originalmente para 2025, pero fue pospuesta en el último minuto.

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"Quiero decir, era un coche muy antiguo, un tres plazas realmente viejo. Curiosamente, el año pasado, cuando se suponía que iba a hacerlo, aterricé en Italia, y fue entonces cuando recibí una llamada sobre Roscoe, en realidad, y literalmente volví directamente al aeropuerto y volé a LA, y ya saben lo que ocurrió en los días siguientes", explicó el piloto de Ferrari durante la rueda de prensa de pilotos previa al fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña.

"Así que no pude hacerlo. Y esta vez invité a mi hermano. Quiero decir, es una experiencia realmente inusual, ya que nunca he tenido a nadie más aparte de mi ingeniero en mi oído.

"Pero poder vivir eso con alguien tan cercano a mí, en particular mi hermano, a quien conozco desde que nació, y con todo lo que ha pasado y él apoyándome todos estos años, y que estuviera justo detrás de mí y pudiera oírlo reírse y experimentar la emoción que tengo cada vez que estoy en el coche fue un momento realmente profundo.

 

"Y simplemente no podía creerlo. Lo ha visto todos estos años, y ha intentado imaginar cómo es, y creo que fue más allá de lo que jamás había imaginado. Y eso es natural. Así que no puedo esperar para hacerlo de nuevo y volver a sacarlo a pista."

Hamilton llega al fin de semana de su carrera de casa en Silverstone tercero en el campeonato de pilotos.

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