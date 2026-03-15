Hamilton y su primer podio con Ferrari: "una de las carreras de F1 más emocionantes de la historia"

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari, afirmó que el Gran Premio de China fue "una de las carreras de F1 más emocionantes de la historia", tras conseguir su primer podio en un gran premio con la Scuderia.

Hamilton ganó la carrera sprint de China desde la pole el año pasado, pero ese fue un momento destacado poco habitual en una dura campaña de debut, en la que le costó adaptarse a su monoplaza escarlata.

Sin embargo, tras un breve invierno para recargar las pilas, el siete veces campeón del mundo parece revitalizado, ya que los nuevos monoplazas de F1 para 2026 le han gustado mucho más: se clasificó por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc en China antes de subir a su primer podio oficial en un Gran Premio con la escudería de Maranello.

Lewis Hamilton felicita a su sucesor en Mercedes, Kimi Antonelli, por su primera victoria en un Gran Premio. Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Tras luchar rueda a rueda con Leclerc y los dos Mercedes durante la mayor parte de la carrera, Hamilton afirmó que el Gran Premio de China había sido una de las carreras más entretenidas en las que había participado, al tiempo que felicitaba a su sucesor en Mercedes, Kimi Antonelli.

"Bueno, en primer lugar tengo que dar una enorme felicitación a Kimi. Estoy muy, muy feliz por ti, amigo, y me siento muy honrado de poder compartir este momento con él", dijo Hamilton. "Obviamente, él ocupó mi asiento en este gran equipo, así que muchas felicitaciones a Mercedes.

"Tenemos mucho trabajo por delante para intentar seguirle el ritmo, pero me lo he pasado genial. Es una de las carreras más divertidas que he tenido en mucho, mucho tiempo, si es que alguna vez ha habido alguna. El hecho de que los coches sean como son este año y esa batalla con Charles al final fue increíble, una gran lucha rueda a rueda, muy limpia y justo lo que queremos.

Creo que hubo un momento en el que nos tocamos, pero fue solo un roce, así que no pasa nada. Pero de eso se trata. Se trata de una carrera dura".

«Creo que hubo un momento en el que nos tocamos, pero fue solo un roce, así que no pasa nada». Foto de: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Hamilton se catapultó brevemente al liderato, ya que las salidas superiores de Ferrari volvieron a demostrar ser una ventaja valiosa. Pero a medida que avanzaba la carrera, la verdadera ventaja de Mercedes salió a la luz, ya que los Ferrari habían desgastado demasiado sus neumáticos en su desesperada lucha por plantar cara a Mercedes, algo por lo que acabarían pagando más adelante.

"De momento nos están dejando muy atrás", añadió. "Tengo que dar las gracias de todo corazón a todo el mundo en Ferrari, a todos los que están en Maranello, por habernos colocado en esta posición. Sé que no es exactamente donde queremos estar. Queremos estar delante, donde están estos chicos, pero tenemos una gran plataforma sobre la que trabajar y solo tenemos que pisar el acelerador a fondo, literalmente".

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