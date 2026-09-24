Hamilton protesta contra las reglas del "bloqueo" luego de lo sucedido en Bakú con Lawson

En este atípico fin de semana en Bakú —con todas las sesiones adelantadas un día—, las declaraciones de algunos pilotos también han dado pie a comentarios y respuestas inusuales, pero sin duda interesantes.

Una de ellas la protagonizó Lewis Hamilton. Durante la segunda sesión de entrenamientos libres, el siete veces campeón del mundo que defiende los colores de Ferrari se convirtió, sin quererlo, en protagonista de una maniobra de obstaculización contra Liam Lawson, que se acercaba a una velocidad mucho mayor que la de su compañero.

Hamilton, al término de la segunda sesión de entrenamientos libres, explicó por qué en 2026 —al menos en algunos circuitos— resulta muy complicado evitar cometer un "impeding" o bloqueo a otro piloto en la pista.

"Lo hemos discutido y estoy seguro de que también lo hablaremos en la reunión de pilotos, teniendo en cuenta las normas que la FIA nos ha dado este año. Cuando llega el fin de semana, no tienes datos ni simulaciones que te digan: 'Vale, cuando llegues a la última curva y vayas a todo gas, y tengas 500 caballos menos que el coche que viene detrás de ti en la vuelta, esta es la distancia que debes mantener antes de que el de atrás pueda alcanzarte'. No te dicen cuál será la velocidad de aproximación".

"Llevaba prácticamente cuatro segundos de ventaja (sobre Lawson). Al llegar a la última curva, estaba pisando a fondo y podía verlo, pero pensaba que la ventaja era suficiente. Cuando llegamos a la curva 18, el coche simplemente perdió potencia y él recortó la distancia de forma espectacular".

"Le podría pasar a cualquiera, así que creo que se necesitan indicaciones más claras por su parte. Ningún piloto quiere meterse en líos, nadie intenta entorpecer a otro. Nuestro único objetivo es apartarnos del camino y, al mismo tiempo, completar nuestra vuelta".

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Esto ha ocurrido porque quien está haciendo una vuelta de preparación para la vuelta rápida, o en cualquier caso una vuelta lenta, no utiliza la potencia del sistema híbrido. Esto es para ahorrar energía de cara a la recta y es habitual que solo se utilice el motor térmico. Luego, a partir de cierto punto, el piloto empieza a utilizar el sistema híbrido para disponer de la potencia necesaria que aprovechará en la recta y obtener ventajas en la vuelta rápida.

En cambio, quien está en la vuelta rápida sí está utilizando el sistema híbrido, y la diferencia entre el piloto que está en la vuelta rápida utilizando el sistema híbrido y quien, por el contrario, está en la vuelta de lanzamiento (quizá incluso a todo gas, pero utilizando solo el motor de combustión) es enorme. Y si te encuentras en la trayectoria aunque le estés exigiendo mucho al V6, la diferencia de rendimiento entre los dos coches es tan grande que hace que quien va detrás acorte la distancia rápidamente y cree más fácilmente una situación de obstrucción. Tal y como hemos visto hoy en Bakú entre Lewis Hamilton (el que cometió la infracción involuntaria) y Liam Lawson (el que sufrió el incidente).

Liam Lawson, Racing Bulls Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

A este respecto, el propio piloto de Racing Bulls defendió esta tesis al término de la segunda sesión de entrenamientos libres de Bakú:

"Por desgracia, es simplemente así como están reguladas las cosas: puede darse una situación de este tipo y, obviamente, cuando eres el coche que viene por detrás, es bastante arriesgado, independientemente de cuál de los dos pilotos seas, para ser sinceros".

"Pero, a decir verdad, no hay mucho que se pueda hacer si se analiza la situación. Lewis sale de la curva 16 a toda velocidad, tiene dos o tres segundos de ventaja sobre mí, lo que normalmente es más que suficiente, pero la diferencia de velocidad es sencillamente enorme. Él no está utilizando potencia alguna, mientras que yo estoy utilizando toda la disponible, y hay una diferencia de velocidad de 60, 70 u 80 km/h. El problema es que, si él se desplaza antes de la curva 18 y reduce la velocidad, y luego hay otro coche detrás de mí, la diferencia de velocidad se vuelve enorme".

"Así que es algo que debemos evaluar esta noche, para ver si podemos hacer algo al respecto. Sinceramente, sin embargo, debería ser algo que se hiciera antes de la curva 16, porque una vez que sales de esa curva y ya has tomado la decisión, realmente no hay nada más que se pueda hacer. Simplemente ha sido un episodio desafortunado".

Hamilton también ha declarado que este será un tema que habrá que abordar en la reunión de pilotos, para buscar una solución válida que permita evitar, o al menos reducir considerablemente, los "impeding".

"Creo que lo hablaremos en la reunión de pilotos, para ver qué podemos hacer. Les he dicho que, cuando hacemos una vuelta rápida, en una sola vuelta, deberíamos disponer de la máxima potencia al salir de la última curva. Al pasar por la curva 19, el sistema se reinicia y tienes un poco más de potencia que el otro coche".

"Simplemente debería estar prohibido ir despacio por las curvas 18 y 19. Aunque estés en una vuelta lenta, debes abordar las curvas 18 y 19 a todo gas y con toda la potencia disponible. De esta forma, nadie iría nunca despacio en ese tramo. Creo que es algo de lo que hablaremos en la reunión informativa con los pilotos".