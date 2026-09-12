Hamilton, criticado por no detener su Ferrari dañado tras chocar en Madrid en la FP3
Lewis Hamilton fue objeto de críticas por parte de los aficionados tras ignorar las indicaciones de Ferrari de detener su coche dañado durante la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de España.
Lewis Hamilton, siete veces campeón de Fórmula 1, ha sido objeto de críticas por parte de los aficionados tras ignorar las órdenes de detener su Ferrari averiado durante la tercera sesión de entrenamientos libres en Madrid.
La sesión del piloto de Ferrari terminó bruscamente cuando chocó contra el muro en la última curva del circuito de Madrid, lo que le provocó un pinchazo en la rueda delantera derecha y la rotura del alerón delantero.
En lugar de detenerse en el arcén, Hamilton intentó llevar su monoplaza con cuidado de vuelta al pit lane. La decisión dejó un rastro de restos y provocó un tenso intercambio por radio con su ingeniero de carrera, Carlo Santi, quien instó repetidamente a Hamilton a detenerse en un lugar seguro.
Hamilton acabó deteniéndose en el arcén a la salida de la curva 14, y los aficionados ya han tenido mucho que decir sobre el incidente.
"Sííííííí, le van a poner esa sanción, jajaja", comentó un aficionado en Reddit, pronosticando una sanción para el británico.
"Lewis, cuando te digan que pares el coche, simplemente para el coche. Es demasiado arriesgado para acabar con sanciones, jajaja", publicó otra persona, y un aficionado más añadió: "Hacer todo eso solo para parar antes de llegar a boxes no es, la verdad, el momento del que Lewis se sienta más orgulloso".
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Otros comentarios fueron: "Y ahora les está dando a todos y cada uno de los comisarios de pista la oportunidad de practicar la recogida de restos", y "Aunque suelo defenderlo, lo que pasó después del choque fue simplemente ridículo. Dije lo mismo sobre Antonelli cuando arrastraba un coche dañado durante la carrera. Espero más de él... Entiendo que no quisiera desperdiciar esta sesión de entrenamientos, pero no evaluó su situación con precisión".
Otros se mostraron más indulgentes con ese momento. "Esto pone todo en contexto bastante bien. Todo el mundo intenta simplemente hacer lo mejor posible", escribió otro aficionado en respuesta a los mensajes de radio del equipo.
"Está dejando ese caucho extra en la pista, lo que le ayudará en la clasificación", añadió otra persona.
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