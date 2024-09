Hamilton rechaza las teorías conspirativas en Mercedes

Lo que han conseguido juntos sólo puede compararse con la etapa de Michael Schumacher en la Scuderia a principios de siglo, pero ha habido signos de discordia a lo largo de la presente temporada.

Con su rendimiento en clasificación cayendo en múltiples rondas a lo largo del año - especialmente después de un fuerte ritmo en los entrenamientos - ha habido sugerencias de los seguidores de Hamilton en las redes sociales de que el favor se centraba ahora en su compañero de equipo, George Russell.

Además, una decisión estratégica que llevó a Russell a la victoria en Bélgica, aunque luego fue descalificado por un coche de bajo peso, lo que dejó el triunfo en manos de Hamilton.

A principios de año circuló incluso un correo electrónico en el que un empleado de Mercedes sugería un sabotaje, amenazaba a miembros clave del equipo y forzaba una investigación policial.

Aunque no hay pruebas de sabotaje, ni tampoco afirmaciones del propio Hamilton, la forma en que el mundo funciona ahora con Twitter (o X), Instagram y Facebook como fuerza dominante de noticias y opinión significa que la percepción es a menudo más poderosa que la verdad.

Por supuesto, la propia admisión de Hamilton de que "no estuve bien" en la sesión de clasificación cuando ocupó la sexta posición en la parrilla del Gran Premio de Italia elimina cualquier duda.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Pero los murmullos de ese trato injusto volvieron después de que se le pusiera el neumático blando en la salida del Gran Premio de Singapur tras haberse clasificado tercero, siendo sólo uno de los dos pilotos que salieron con ese compuesto.

Esto fue en detrimento de su carrera y acabó sexto, por detrás de Russell.

Hablando en la sede del patrocinador del equipo Petronas en Kuala Lumpur en la semana posterior al evento - en un video filmado por un miembro del público y difundido en las redes sociales - Hamilton y Russell reaccionaron a la decisión estratégica.

Así fue la charla:

LH: "No fue divertido. Nos sentamos en nuestra reunión por la mañana antes de la carrera - en realidad, la noche anterior ya mencionaron que les gustaría dividir los coches. Me quedé un poco perplejo porque, en el pasado, cuando estábamos en esa posición... normalmente, si George se había clasificado bien y yo estaba fuera de los 10 primeros, dividíamos las estrategias. Pero, cuando estábamos tan cerca, no tenía sentido para mí. He luchado todo lo que he podido por el neumático medio, pero el equipo me ha seguido sugiriendo que saliera con el blando. Cuando quitaron las mantas de los neumáticos y todo el mundo estaba con los medios..."

GR: "Cuando vi eso, pensé 'Lewis no estará contento'.

LH: "Estaba muy enfadado. Ya desde ese momento, me sentí frustrado y luego intenté por todos los medios mantener el ritmo de los chicos de delante. Eran demasiado rápidos e intenté que el neumático durara lo máximo posible. Sabía (cuando paré en pits) que la carrera estaba terminada para mí porque el neumático duro iba a ser una lucha con ese calor".

Hay que señalar que Hamilton se rio durante su respuesta, mostrando poca animosidad por la situación, incluso si la elección de las palabras sugiere lo contrario.

El director del equipo, Toto Wolff, había explicado que el equipo había "leído mal la carrera" a la hora de seleccionar la estrategia, pero el director técnico, James Allison, aportó más información: "Empezaré diciendo que no deberíamos haber empezado con los blandos. Fue un error. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo, haríamos lo que hicieron los que nos rodearon y seleccionaríamos los medios".

"El razonamiento fue que el neumático blando muy a menudo te permite salir mejor y (tener) una buena oportunidad de avanzar un puesto o dos en las primeras vueltas de la carrera. Antes de la carrera no teníamos ninguna expectativa real de que íbamos a sufrir el tipo de dificultades que luego experimentamos con la goma blanda".

Toto Wolff, director del equipo Mercedes-AMG F1 Team, en el garaje. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Así que imaginamos que tendríamos la ventaja de la goma blanda, de conseguir un puesto o dos. No lo conseguimos, porque no fue así como se desarrolló la salida y esperábamos que la desventaja de que la goma blanda fuera un poco más frágil no fuera especialmente mala porque, en general, si miras atrás a lo largo de los años en Singapur, en general el ritmo comienza muy, muy fácil en una carrera de Singapur y los pilotos luego construyen el ritmo durante muchas, muchas vueltas, dejando un neumático blando perfectamente bien para correr relativamente hasta la ventana de boxes".

"Así que no conseguimos las posiciones al principio, el ritmo empezó a aumentar alrededor de la vuelta cinco y eso dejó a Lewis con un coche con el que que no estaba particularmente contento de todos modos, sufriendo una degradación de neumáticos bastante pobre y necesitando entrar pronto como consecuencia y realmente arruinó su carrera. Sí, así que fue un claro error".

Mercedes, como cualquier otro equipo, determina sus estrategias mediante el uso de datos históricos de carrera y la información recogida a lo largo del fin de semana. Independientemente de los pensamientos de Hamilton, no hay duda de que el equipo seleccionó el compuesto que consideró mejor para ayudar a maximizar su resultado al final de las 62 vueltas.

Sugerir lo contrario es tremendamente injusto e insultante para un equipo profesional que ha tenido todo el éxito que un grupo podría desear.

Pero eso no quiere decir que la relación entre equipo y piloto no esté dañada. Hamilton fue el laboratorio en pista de Mercedes en los albores del actual reglamento técnico y en dos años ha pasado de querer ser una Flecha de Plata de por vida, emulando a Sir Stirling Moss, a abandonar el barco para irse a Ferrari.

En años pasados, el equipo podría haber prestado más atención a sus súplicas en las sesiones informativas previas a la carrera, en lugar de permitir que una "batalla" fuera a más.

Wolff insistió este año en que su relación personal con Hamilton no se ha resentido, pero se mostró "sorprendido y dolido" por el cambio del siete veces campeón.

La cuestión ahora es si se mantendrá la armonía entre lo que una vez fue la fuerza dominante de la F1 hasta que llegue la ruptura a finales de año.