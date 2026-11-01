Fórmula 1 GP de México

Hamilton reclama “conversaciones serias” en Ferrari tras el incidente con Leclerc en México: “Nos costó la victoria”

Los dos pilotos de Ferrari terminaron fuera de la pista mientras peleaban por el liderato en la primera vuelta del Gran Premio de México.

Benjamin Vinel

Publicado: 1 nov 2026, 23:12

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Lewis Hamilton pidió "conversaciones serias" en Ferrari tras su choque con su compañero de equipo Charles Leclerc en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

Hamilton, que salía desde la pole, fue atacado por Leclerc desde la tercera posición después de que George Russell, que partía en primera fila, perdiera impulso antes de la curva 1. El siete veces campeón del mundo contuvo por muy poco al otro coche del equipo en la primera secuencia de curvas, pero Leclerc lanzó un ataque por el exterior de la curva 4; cuando ambos coches se salieron, el monegasco recortó la curva 5 y conservó el liderato, mientras que Hamilton perdió impulso y fue adelantado por Max Verstappen.

La carrera de Leclerc se complicó cuando recibió una penalización de cinco segundos por el incidente de la primera vuelta: llegó a abrir una diferencia de cinco segundos sobre Verstappen antes de su primera parada en boxes, pero pasó 6.3s más en el pitlane y perdió el liderato; en la segunda largada tras la bandera roja por el accidente de Valtteri Bottas, dejó planos sus neumáticos.

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Mientras tanto, Hamilton nunca encontró la manera de volver a adelantar al Red Bull y terminó segundo, a ocho décimas de la victoria.

Parte de la razón por la que Leclerc no simplemente devolvió la posición a Hamilton en la largada fue que habría tenido que dejar pasar a Verstappen, pero esto igualmente enfureció al británico.

"El problema es que tiene aire limpio y no tiene que gestionar como el resto de nosotros. Debería simplemente devolver la posición", le dijo Hamilton por radio a su ingeniero de carrera. Unas vueltas más tarde, insistió: "Los comisarios básicamente le están entregando esta victoria a Charles".

Para cuando habló en el parc fermé, Hamilton ya se había calmado, pero aun así dejó claro que no estaba conforme con cómo se desarrollaron las cosas en Ferrari en México.

"Un día difícil", dijo. "Creo que teníamos el ritmo para ganar hoy, pero no estaba destinado a ser. Lo hablaremos fuera de línea y veremos qué podemos hacer internamente.

"En la reunión de pilotos, hablamos de que, en cuanto te sales en la curva 1, tienes que devolver la posición. El año pasado recibí una penalización de 10 segundos por esa misma maniobra que hizo él", agregó el piloto de Ferrari, en referencia a su propio intento de adelantar a Verstappen por el exterior en la curva 4 en 2025. "Pero, en definitiva, eso fue lo que nos hizo perder la victoria hoy. Creo que tenemos que tener algunas conversaciones serias puertas adentro, sin duda".

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hamilton elogió el logro "bastante fenomenal" de Kimi Antonelli como el campeón del mundo más joven de la historia de la F1 y ahora buscará desafiar a su sucesor en Mercedes en la temporada 2027.

"Lo bueno es que el equipo está trabajando muy duro, realmente hemos mejorado nuestro coche, es genial estar aquí", continuó. "También estamos con el motor viejo este fin de semana, así que buen resultado, buenos puntos, una pena que no hayamos conseguido una victoria, pero ya saben, a veces se gana y a veces se pierde.

"Espero que el año que viene tengamos un motor con el que realmente podamos competir con ellos; quiero decir, este año simplemente nos pasaban volando en la mayoría de las rectas durante el año, así que si podemos arreglar eso y mantener este coche, su base, creo que podemos hacerlo realmente muy bien. Así que confío en el equipo, tengo un 100% de fe en ellos".

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