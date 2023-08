El futuro de Hamilton después de la F1 no demora su renovación

El siete veces campeón del mundo está a la espera de que sus abogados y los representantes de Mercedes aclaren los últimos elementos del nuevo acuerdo que lo comprometerá con la F1 durante los próximos años.

Los retrasos en la formalización del contrato han disparado las especulaciones sobre aspectos del acuerdo que no han sido fáciles de resolver.

Una de las cuestiones que ha surgido recientemente es la sugerencia de que Hamilton quiere desempeñar algún tipo de papel como embajador de Mercedes después de su retiro.

Pero Wolff ha dicho en el Gran Premio de Bélgica que el enfoque del nuevo contrato está totalmente relacionado con el hecho de que Hamilton sea piloto.

"No estamos hablando de un papel de embajador después de su retiro, ni es parte de las negociaciones del contrato", explicó Wolff.

"Creo que le quedan muchos años como piloto dentro de este equipo, y por lo tanto sólo se trata de limpiar las cosas en el contrato".

"Sé que parece un poco (incierto) y ¿por qué no se hace y se limpia el polvo? Pero se trata simplemente de cosas triviales que hay que limpiar en los contratos".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Wolff y Hamilton han explicado en las últimas semanas que no hay grandes obstáculos para que se cierre el acuerdo, y que ahora sólo es cuestión de solucionar los aspectos legales.

Durante el fin de semana del GP de Hungría, Hamilton dijo que el progreso hacia la firma del contrato estaba ahora totalmente fuera de sus manos.

"No he sido parte de ello", dijo. "He estado apartado de ello desde el principio. Quería centrarme en todas las demás cosas que tengo entre manos, así que el equipo está trabajando en ello en un segundo plano".

"No queda ninguna negociación. Todo son pequeños detalles".

El propio Wolff ha respaldado ese punto de vista diciendo que la implicación de los abogados en esta fase significaba que era imposible afirmar para cuándo estarían terminadas las cosas.

"No quiero darte una fecha, porque son abogados hablando con abogados", dijo. "Ya no son cosas materiales, pero hay que darle tiempo y no quiero comprometerme a una fecha".

