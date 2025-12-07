Hamilton responde a críticos y Rosberg: Ni siquiera están a mi nivel

Lewis Hamilton realizó una alentadora última carrera de la temporada. Empezando muy atrás debido a la mala clasificación de ayer -la tercera consecutiva-, el siete veces campeón del mundo se recuperó hasta el octavo puesto de la general.

Al final de la carrera, el británico no ofreció ninguna sonrisa, ni buenas intenciones para el invierno. Al contrario, según dijo en el post carrera en Yas Marina, desaparecerá literalmente durante el invierno.

'No estoy especialmente aliviado por el final del Campeonato del Mundo, no. Me siento bien, fresco. Estoy deseando disfrutar del parón. Ahora no hay mucho que decir sobre esta temporada. Todo lo que podía decir, ya lo he dicho. Ahora seguimos adelante", dijo a su llegada a la zona de prensa de Yas Marina.

"Ahora sólo miro hacia delante, hacia el parón. Quiero desconectar, no hablar con nadie. Nadie podrá ponerse en contacto conmigo este invierno. No tendré mi teléfono conmigo. Lo estoy deseando. Desconectar de la Matrix. Normalmente siempre tengo el teléfono a mano, pero esta vez lo tiraré a la papelera".

Hamilton, que ya lleva 18 temporadas en el Circo, admitió que sufre mucho con todos los eventos paralelos a los que tienen que asistir los pilotos durante la temporada.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"¿Si funcionará desconectar? Lo averiguaré cuando lo haga, pero estoy deseando alejarme de todo eso. Todas las semanas sesiones de fotos y todo eso. Estoy deseando que llegue el día en que ya no tenga que hacer todo eso".

"Lo que más me enciende es el amor por lo que hago, el amor por las carreras. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es el hecho de que siempre mantengo la vista en el sueño. Sigo teniendo un sueño que guardo en mi corazón y para eso trabajo".

Antes de abandonar la zona de prensa, Hamilton quiso aclarar que no se plantea la retirada y que, de hecho, no hablará de ello porque quienes han especulado con ello no están a su altura por lo que ha conseguido en la Fórmula 1.

"A todos los que están hablando de mi retirada (incluido Nico Rosberg, ed) no quiero decirles nada. Ninguno de ellos hizo lo que yo hice. Así que ni siquiera están a mi nivel".