Hamilton "reza" por el éxito en la F1 2026 tras los problemas con el efecto suelo

Lewis Hamilton está simplemente "rezando" por una mejor suerte en el próximo ciclo de reglas de la Fórmula 1 tras haber atravesado un periodo muy complicado desde el inicio de la era de los coches con efecto suelo en 2022.

Solo dos de las 105 victorias en grandes premios del siete veces campeón del mundo llegaron en la era que acaba de terminar en la temporada 2025, habiendo tenido especialmente dificultades en clasificación porque estos coches no necesariamente premian un paso por curva incisivo tras frenar tarde, una fortaleza de Hamilton.

Ha sido tan malo que el piloto de 40 años llegó a afirmar que "no hay una sola cosa que vaya a extrañar de estos coches", siendo este su ciclo reglamentario menos favorito desde que llegó a la F1 en 2007.

Por suerte para él, 2026 dará paso a una nueva era con enormes cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, lo que le ofrece a Hamilton una oportunidad de dejar atrás su floja temporada de debut con Ferrari en 2025.

"Ha sido realmente interesante", dijo Hamilton cuando se le preguntó en qué se diferencia el enfoque de cara al próximo año respecto de otros cambios reglamentarios que ha vivido.

El primero que experimentó fue en 2009, cuando se reintrodujeron los neumáticos lisos, se incrementó el tamaño de los alerones y se realizaron cambios en el difusor, con la esperanza de que los coches dependieran menos de la carga aerodinámica.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pero McLaren tuvo problemas y el entonces campeón reinante Hamilton era 11° tras nueve fechas, antes de que el equipo lograra cierta recuperación que permitió al británico terminar quinto en el campeonato.

Le fue mucho mejor con los dos cambios siguientes, en 2014 y 2017, ya que durante ese periodo con los coches híbridos turbo Hamilton ganó seis títulos mundiales con Mercedes, algo muy distinto a lo que vendría después.

"En McLaren en 2009, recuerdo el primer día de regreso al inicio del año, cuando dijeron que las reglas implicaban un 50% menos de carga aerodinámica", añadió Hamilton durante el Gran Premio de Abu Dhabi 2025.

"Así que construyeron el coche para tener un 50% de carga. Recuerdo llegar en enero y que me dijeran: 'ya hemos alcanzado nuestros objetivos', y yo pensaba: 'guau, ¿eso es normal?'. Llegamos al primer test y no había carga aerodinámica en absoluto y estábamos muy lejos. Así que aprendí mucho de esa experiencia.

"Luego 2014 fue increíblemente emocionante. También porque estaba en un equipo nuevo y podía ver el trabajo increíble que ya se estaba haciendo desde un par de años antes, especialmente en el motor.

"Y 2017 fue genial porque era un coche más grande y más ancho. Se veía más robusto y con más carga aerodinámica. Era fantástico. Esta generación probablemente fue la peor, diría yo, y estoy rezando para que la próxima no sea peor que esta".

Render del coche de F1 2026 Photo by: Liberty Media

Se puede ver cuánto ha odiado Hamilton estos coches observando sus sesiones con los medios en 2025, en las que a menudo se mostraba extremadamente apagado y ofrecía respuestas de una sola palabra.

Eso se dio en el contexto de un año en el que terminó sexto en el campeonato, a 86 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc, siendo su victoria en la carrera sprint de Shanghai el único punto destacado de su temporada.

Pero, por supuesto, un Ferrari poco competitivo no ayudó, ya que el desarrollo del coche se detuvo en junio y, pese a las dificultades a corto plazo que eso provocó, Hamilton cree que fue la decisión correcta.

"Yo presioné a Fred", dijo Hamilton, en referencia al jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur. "Es como que no podemos quedarnos atrás respecto a los demás en términos de desarrollo del coche nuevo, porque es una curva de aprendizaje muy pronunciada para todos nosotros.

"Así que lo apoyé al 100%. Y todavía lo hago, creo que fue la decisión correcta. Especialmente teniendo en cuenta dónde estábamos ya con el coche, no estábamos peleando por un campeonato.

"Pero eso ha significado que haya sido más difícil mantener el rendimiento, al menos parte del rendimiento que teníamos al comienzo del año. No puedo responder por el resto del equipo. En mi experiencia, creo que todos se han mantenido muy positivos. Así que no he visto un efecto psicológico".