Hamilton: Russell lo tiene todo para que Mercedes vuelva a ganar

Lewis Hamilton y George Russell afrontan su primera temporada como compañeros de equipo en la Fórmula 1. Después de varios años al lado de Valtteri Bottas, el siete veces campeón del mundo se enfrenta a un piloto joven, prometedor, hambriento y con talento.

La primera parte de la temporada de Fórmula 1 de 2022 vio a Mercedes arrastrarse por un proyecto muy ambicioso, pero tan extremo que le costó encontrar la ventana de uso adecuada con unos reglajes que a menudo ponían de manifiesto la rigidez del W13, dejándolo a merced del porpoising.

En todo esto, George Russell se distinguió al conseguir tres podios y 128 puntos en 11 carreras, 19 puntos más que Lewis Hamilton, que se quedó en 109. Será prudente esperar hasta el final de la temporada para tener una visión completa, pero el arranque de Russell ya es un hecho.

El joven que llegó después de tres temporadas en Williams ya parece estar preparado no sólo para luchar con los mejores -de eso había pocas dudas- sino incluso para liderar el equipo y ayudarlo a salir de las dificultades en las que se ha sumido estos primeros siete meses de 2022.

Esta es la opinión de Lewis Hamilton, que ha tenido la oportunidad de estudiar, conocer, entender a Russell y evaluar sus características: "No puedo decir que sea difícil ser compañero de equipo de George, ha sido agradable. Trabajamos juntos y lo hacemos increíblemente bien".

"George es muy positivo... Ha tenido un impacto positivo en el ambiente de trabajo y, en general, es un verdadero placer trabajar con él y es genial ver lo que puede lograr. Ha hecho un gran trabajo, ha conseguido sus primeros puntos para el equipo y seguirá mejorando y seguirá haciéndolo durante mucho tiempo."

"Veo que tiene un gran potencial para ser campeón del mundo, y además está en el lugar adecuado para poder hacerlo. Realmente creo que, esté o no aquí, tiene todas las cualidades para ayudar al equipo a progresar en el futuro y llevarlo al éxito, así que creo que era la elección correcta para el equipo. Espero poder contribuir en parte a que mejore aún más".

Las palabras de Hamilton también fueron circunstanciales, ya que no es frecuente que un compañero de equipo le ponga en una situación tan difícil durante un periodo tan largo de una temporada, pero son igual de sinceras. Los dos británicos están cooperando para intentar que Mercedes vuelva a ser lo que ha sido en los últimos ocho años, pero el camino aún será largo.

El propio George Russell habló recientemente sobre su enfoque de Mercedes en el podcast Beyond the Grid: "Me gusta mirar las cosas con la mayor objetividad posible. Las cosas pueden cambiar muy rápidamente en la Fórmula 1 y firmar un contrato para unirse al equipo más grande de esta época es, sin duda, un gran momento para mí".

"Pero si no lo hago bien, si me da una patada en el culo el mejor piloto de todos los tiempos (Hamilton, ed), ¿qué significa eso? Significa que después de un año podría salir por la puerta de Brackley".

"Venir a Mercedes fue un gran paso para mi carrera, pero es un poco como la imagen del tipo que sube la montaña: cree que está en la cima, mira hacia arriba y la cima está a kilómetros de distancia. Luego llega allí, pero ve otro pico. Y así es como veo la F1. Hay mucho que celebrar en un momento como éste. Quiero ser campeón del mundo, quiero ganar carreras, pero firmar el contrato con Mercedes no me garantiza nada", concluyó Russell.