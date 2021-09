"A Hamilton lo salvó la ciencia en Monza, no la suerte"

Los rivales por el título de Fórmula 1, Lewis Hamilton y Max Verstappen, se enfrentaron mientras luchaban por posición durante el Gran Premio de Italia del domingo, lo que resultó en un accidente en el que el Red Bull del neerlandés fue a parar justo encima del Mercedes.

Una de las ruedas de Verstappen hizo un ligero contacto con el casco de Hamilton, pero la mayor parte del impacto fue absorbido por el sistema de seguridad del cockpit de los pilotos: el halo.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, cree que el halo "definitivamente" salvó la vida de Hamilton, mientras que el propio Hamilton dijo que se sentía "increíblemente bendecido" de que alguien "le hubiese estado cuidando".

El halo se sometió a pruebas e investigaciones exhaustivas en la Universidad de Cranfield antes de su introducción en la F1 en 2018 y su posterior expansión a todos los campeonatos de monoplazas de la FIA.

A raíz del accidente de Hamilton, Clive Temple, director del programa de Deporte Motor en la Universidad de Cranfield, dijo que fue la ciencia, y no la suerte, fue lo que salvó al siete veces campeón mundial de F1.

"Hamilton no tuvo suerte", dijo Temple. "Es un hecho que la ingeniería y la ciencia sustentan todo este trabajo que garantiza la seguridad de los pilotos. La seguridad es la principal preocupación en el automovilismo".

"El halo se introdujo en 2018 y demostró ya demostró su valor cuando Charles Leclerc, que entonces conducía para Alfa Romeo, fue protegido del McLaren en el aire de [Fernando] Alonso".

"También tuvimos el incidente del incendio de [Romain] Grosjean en noviembre de 2020 y nuevamente el halo pasó a la primera plana junto con otras medidas de seguridad, como la protección del frontal deformable, el sistema de seguridad en el casco y las barreras en sí".

"Se ha demostrado que el halo es ahora uno de los principales dispositivos de seguridad que han ayudado a todos los pilotos que compiten en monoplazas, desde la F1 hasta la Fórmula 4".

Temple agregó: "Como ha demostrado este choque, el halo es excepcionalmente fuerte y es parte integral de otros elementos críticos de seguridad dentro del automóvil".

"La fuerza del impacto del coche de Verstappen sobre el de Hamilton es el equivalente a casi un autobús de dos pisos de Londres aterrizando en la parte superior del monoplaza".

Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crash out of the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images