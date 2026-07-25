Hamilton sancionado con tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Hungría

La sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría cerró con polémica luego de que los comisarios de la FIA citaran a Lewis Hamilton para responder por un incidente de tráfico con Oscar Piastri durante la Q3, una situación que al final se convirtió en una penalización de tres lugares para el siete veces campeón del mundo.

El australiano de McLaren vio arruinado su último intento de vuelta rápida tras encontrarse al monoplaza del británico circulando a baja velocidad sobre la trazada ideal al llegar a la primera curva del circuito.

Tras el percance, Hamilton explicó que la falta de aviso oportuno desde el muro de pits de Ferrari —derivada de una distracción por banderas amarillas en pista— le impidió percatarse de la aproximación del coche de Woking. Por su parte, un frustrado Piastri lamentó la pérdida de esa última oportunidad en un fin de semana complejo.

La penalización coloca a Lewis Hamilton en el quinto puesto para la carrera del domingo mientras que eleva a Charles Leclerc al segundo escaño.

La decisión de los comisarios sobre la sanción de Hamilton en Hungría

A través de un comunicado, los comisarios informaron que:

“Los Comisarios escucharon al piloto del auto 44 (Lewis Hamilton), al piloto del auto 81 (Oscar Piastri), a los representantes de los equipos y revisaron el video, la telemetría, la radio del equipo y la evidencia de las cámaras a bordo.

“Al aproximarse a la Curva 1, el auto 44 circulaba a una velocidad significativamente reducida sobre la línea de carrera mientras el auto 81 se aproximaba en vuelta rápida.

“El piloto del auto 44 explicó que acababa de completar una vuelta rápida y que no recibió el mensaje de radio del equipo referente a la proximidad del auto 81 sino hasta que este último ya estaba muy cerca. Declaró además que, debido a la posición de su auto en la pista, el auto 81 no era visible en sus espejos.

“El auto 81, que venía en vuelta rápida, se vio obligado a realizar una maniobra evasiva abriéndose en la trazada y viéndose forzado a abortar la vuelta.

“Tras examinar la evidencia disponible, los Comisarios determinaron que el auto 44 obstaculizó innecesariamente al auto 81 durante la calificación.

“De conformidad con el Reglamento de F1 de la FIA y las directrices de penalización establecidas para este tipo de infracciones en la Calificación, los Comisarios imponen una penalización de tres puestos en la parrilla al piloto del auto 44”