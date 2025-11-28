Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint

Tres palabras: esa es la frase más larga de Lewis Hamilton tras la clasificación al sprint en Lusail, Qatar. Antes de eso, el siete veces campeón del mundo sufrió el siguiente golpe en su horrorosa temporada: 18º puesto y, por tanto, fuera en la primera sesión de la clasificación al sprint. Sólo los dos Alpine fueron más lentos que el piloto de Ferrari.

En la rueda de prensa posterior, Hamilton se mostró muy escueto. En una entrevista con Sky, dejó que la reportera Rachel Brookes le cuestionaria en varias ocasiones.

Pregunta: "¿Puedes decirme lo difícil que ha sido conducir el coche hoy?".

Lewis Hamilton: "Como siempre".

Pregunta: "¿Probaste el alerón con mayor carga aerodinámica, pero eso no te ayudó en absoluto en esta sesión?".

Hamilton: "No, en absoluto".

Pregunta: "¿Hay algo positivo que puedas llevar a mañana? ¿Crees que será más una sesión de pruebas para ti en la carrera al sprint?"

Hamilton: "El tiempo fue bueno".

Pregunta: "¿Perdón?"

Hamilton: "Hice un buen tiempo".

Pregunta: "Bueno, espero que mejore mañana, gracias Lewis".

En realidad, esto nada dice más de lo que podrían decir las palabras. Porque incluso los críticos más duros de Hamilton empiezan a apiadarse del piloto de Ferrari. El 18º puesto en la clasificación al sprint fue otro más en toda una serie de reveses para la otrora tan dominante leyenda viva británica.

"Duele mucho ver eso. Sigue siendo Lewis Hamilton, que ha ganado siete campeonatos del mundo", comentó perplejo el co-comentarista inglés Martin Brundle durante la retransmisión en directo.

Ya taciturno el jueves

La temporada de Hamilton con Ferrari, que empezó de forma tan prometedora con una pole y una victoria en la primera carrera sprint de la temporada en China, se ha convertido desde entonces en una pesadilla que Hamilton tendrá que soportar durante una carrera sprint y dos Grandes Premios más.

El desgaste de la temporada quedó demostrado con una actuación similar en la rueda de prensa del jueves, en la que tampoco respondió a ninguna pregunta y sólo dio una breve respuesta cuando se le presionó. Cuando el reportero jefe de la Fórmula 1, Tom Clarkson, le preguntó cómo veía Hamilton su temporada con Ferrari, se negó a contestar:

"Pregunta: 'Lewis, ¿podemos continuar este tema [que ya hemos tratado anteriormente con los otros pilotos] contigo? ¿Cómo recuerdas tu primera temporada en Ferrari?".

Lewis Hamilton: "Yo no hago eso. Sólo miro hacia delante".

Pregunta: "¿Por qué no hablas un poco sobre eso ..."

Hamilton: "En realidad no hay mucho que decir. Los resultados hablan por sí solos. Hay algunos aspectos positivos que sacar y sólo miras hacia adelante."

Pregunta: "¿Qué aspectos positivos puedes sacar de esta temporada?"

Hamilton: "Me he adaptado bien al equipo y hay una pasión increíble dentro del equipo. Y me centraré en el año que viene".

Pregunta: "¿Qué es lo más importante que has aprendido en los últimos 12 meses?"

Hamilton: "Probablemente simplemente volver a levantarme. Simplemente levantarme".

Hamilton admitió entonces que estaba al final de la temporada. Cuando se le preguntó si estaba deseando que llegara 2026, respondió: "Probablemente me sorprendería que los otros pilotos ya estuvieran deseando que llegara el año que viene al final de la temporada, porque normalmente no te queda mucha energía al final de una temporada. Tienes ganas de pasar tiempo con tu familia y demás".

Ralf Schumacher: Parece completamente inquieto

Ralf Schumacher, experto de Sky, cree que el 18º puesto en la parrilla es incluso peor que el último puesto en la parrilla del Gran Premio de Las Vegas: "En Las Vegas habría tenido una vuelta más, pero estaba el asunto de la línea de meta y también era difícil con la lluvia. Algo así no debería ocurrir, pero puede pasar.

Sin embargo, las condiciones en el Circuito Internacional de Losail, cerca de Doha, eran ya completamente normales. "Está totalmente inseguro, lo intenta en todos los rincones, empujando. Pero lo sé por mí mismo: Llega un momento en que no puedo con el coche en absoluto", dice Schumacher.

El ex piloto de Fórmula 1, que ha sido uno de los mayores críticos con el cambio de Ferrari desde el principio e incluso cree que Hamilton podría retirarse, no cree que el nuevo reglamento funcione como una píldora mágica en 2026: "Si se queda y el año que viene el nuevo concepto [de coche], que es completamente diferente, le sienta bien por casualidad, claro, todavía tiene ritmo. Pero hay algo que no funciona".

Al menos, de momento, se vislumbra el final del calvario, ya que la temporada 2025 terminará dentro de nueve días. Hasta entonces, Hamilton todavía tiene que abrirse paso a mordiscos. Pero el propio Hamilton sabe mejor que nadie que 2026 será la mayor prueba de su carrera.