Lewis Hamilton sigue sin probar el simulador de F1 de Ferrari: "Me ha ayudado muchísimo"
Hamilton lleva dos meses sin utilizar el simulador de Ferrari, y sus últimos resultados en la F1 han dado la razón a su decisión.
Lewis Hamilton ha mantenido su decisión de no utilizar el simulador de Fórmula 1 de Ferrari, y según él, eso es lo mejor.
Antes del Gran Premio de Canadá, celebrado en mayo, Hamilton decidió dejar de utilizar el simulador de Maranello porque consideraba que la correlación no era lo suficientemente buena y que no podía prepararse adecuadamente con esa herramienta.
Desde entonces, el siete veces campeón del mundo ha superado en puntos a todos los pilotos de la parrilla, incluidos los de Silver Arrows, con 96 puntos frente a los 79 de Kimi Antonelli y los 74 de George Russelly los 49 de Charles Leclerc, aunque la mala suerte de Mercedes ha contribuido a ello y su compañero de equipo en Ferrari también ha tenido sus propias dificultades.
Cuando Motorsport le preguntó si había utilizado el simulador desde Canadá, Hamilton respondió simplemente: "No". Al insistirle sobre cuánto le había ayudado esto en las últimas carreras, sonrió: "Muchísimo.
"Lo probé durante todo el año pasado, pero, como he dicho, cuando estuve en Mercedes durante los primeros años no lo utilicé. A medida que fue evolucionando, hubo un momento en el que dejamos de utilizarlo.
"Llevo conduciendo simuladores desde 1997 y pueden ser herramientas realmente potentes y útiles, pero también pueden llevarte a conclusiones erróneas. Me di cuenta de que eso fue así sobre todo el año pasado, y en años anteriores, cuando estaba en Mercedes, fue muy parecido, por eso no lo usaba. Desde que dejé de hacerlo, mi rendimiento ha mejorado muchísimo".
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images
Sin embargo, Hamilton sí espera que a Ferrari le cueste más enfrentarse a Mercedes en Spa-Francorchamps, después de que Leclerc ganara el Gran Premio de Gran Bretaña en la última carrera.
"En este circuito es muy difícil", señaló el británico. "Este circuito tiene muchísimas rectas. Fuimos a Silverstone y pensábamos que la potencia iba a ser mucho menor, pero el coche era rápido en las curvas, así que fue mucho mejor de lo que esperábamos.
"Así que volvemos aquí sin saber muy bien qué esperar, salvo que el circuito tiene un 50 % más de rectas. Creo que en la última carrera todavía había una diferencia de quizás tres o cuatro décimas, así que aquí probablemente preveamos que sea un poco mayor. Pero estamos haciendo todo lo que podemos.
"En cuanto a las mejoras, estoy muy orgulloso del equipo; no dejan de esforzarse por optimizar el coche. Estamos realizando pequeños ajustes cada semana, lo cual es fantástico de ver; en lugar de una mejora que llega varios meses después, cada fin de semana hay otra, mejorando poco a poco cada vez que encontramos algo".
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