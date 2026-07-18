Lewis Hamilton tiene la mentalidad de Michael Jordan
Damson Idris, actor de la película "F1", ha comparado el enfoque implacable y el compromiso de Lewis Hamilton con su oficio con los de la leyenda del baloncesto Michael Jordan.
El actor británico Damson Idris ha comparado al siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton con el icono del baloncesto Michael Jordan.
Idris, que protagonizó como el piloto novato Joshua Pearce junto a Brad Pitt en F1 The Movie, apareció recientemente en el podcast Beyond The Grid. Tras pasar dos años inmerso en el paddock de los grandes premios, el actor forjó una estrecha relación con Hamilton, quien ejerció como productor ejecutivo del éxito de taquilla.
Cuando el presentador del podcast Tom Clarkson le preguntó si trabajar estrechamente con el piloto de Ferrari le había proporcionado una perspectiva única sobre su éxito, Idris explicó: "Sí, al 100%. Tiene esa cosa de Michael Jordan, de que es él contra él mismo. No compite con nadie más.
"Está realmente concentrado y le importa el legado. Puedo verlo porque veo esos vestigios en otros campos. Hablamos de Michael Jordan, hablamos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, pero hablamos de actores como Daniel Day-Lewis. Esas personas que se entregan absoluta y plenamente a su oficio siempre van a destacar por encima de todos los demás. Y eso es lo que hace Lewis.
"Le envié un mensaje cuando ganó en Barcelona. Fue como: 'Vamos. ¡Vamos!' Y él me respondió: 'Oh, amigo, todo está de locos. Damn, son.' Me llama 'Damn, son'.
"Siempre está muy entusiasmado con lo que ama, pese al tiempo que lleva haciéndolo."
Damson Idris en el estreno mundial de F1 The Movie el año pasado en Nueva York.
Photo by: Getty Images
Idris reveló que conoció a Hamilton por primera vez en The Fashion Awards.
"Conocí a Lewis a través de la industria de la moda. Lo conocí en The Fashion Awards y luego recuerdo que la primera carrera a la que fui fue en Budapest y pensé que era un amigo: 'Oh, pasamos una gran noche en el evento de moda, así que ahora estoy en su mundo y voy a saludarlo'."
Pero al darse cuenta de que Hamilton llevaba los auriculares puestos y estaba concentrado antes de la carrera, se detuvo antes de acercarse al piloto británico.
"Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no es una broma para él", añadió Idris. "Esto es realmente, realmente serio, y por eso ha destacado y es tan grande."
F1 The Movie, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, se estrenó en junio de 2025. Desde su estreno, ha recaudado más de 634 millones de dólares en la taquilla mundial, y ya se habla de una posible secuela.
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