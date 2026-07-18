Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Bélgica

Lewis Hamilton tiene la mentalidad de Michael Jordan

Damson Idris, actor de la película "F1", ha comparado el enfoque implacable y el compromiso de Lewis Hamilton con su oficio con los de la leyenda del baloncesto Michael Jordan.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

El actor británico Damson Idris ha comparado al siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton con el icono del baloncesto Michael Jordan.

Idris, que protagonizó como el piloto novato Joshua Pearce junto a Brad Pitt en F1 The Movie, apareció recientemente en el podcast Beyond The Grid. Tras pasar dos años inmerso en el paddock de los grandes premios, el actor forjó una estrecha relación con Hamilton, quien ejerció como productor ejecutivo del éxito de taquilla.

Cuando el presentador del podcast Tom Clarkson le preguntó si trabajar estrechamente con el piloto de Ferrari le había proporcionado una perspectiva única sobre su éxito, Idris explicó: "Sí, al 100%. Tiene esa cosa de Michael Jordan, de que es él contra él mismo. No compite con nadie más.

"Está realmente concentrado y le importa el legado. Puedo verlo porque veo esos vestigios en otros campos. Hablamos de Michael Jordan, hablamos de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, pero hablamos de actores como Daniel Day-Lewis. Esas personas que se entregan absoluta y plenamente a su oficio siempre van a destacar por encima de todos los demás. Y eso es lo que hace Lewis.

"Le envié un mensaje cuando ganó en Barcelona. Fue como: 'Vamos. ¡Vamos!' Y él me respondió: 'Oh, amigo, todo está de locos. Damn, son.' Me llama 'Damn, son'.

"Siempre está muy entusiasmado con lo que ama, pese al tiempo que lleva haciéndolo."

Damson Idris en el estreno mundial de F1 The Movie el año pasado en Nueva York.

Damson Idris en el estreno mundial de F1 The Movie el año pasado en Nueva York.

Photo by: Getty Images

Idris reveló que conoció a Hamilton por primera vez en The Fashion Awards.

"Conocí a Lewis a través de la industria de la moda. Lo conocí en The Fashion Awards y luego recuerdo que la primera carrera a la que fui fue en Budapest y pensé que era un amigo: 'Oh, pasamos una gran noche en el evento de moda, así que ahora estoy en su mundo y voy a saludarlo'."

Pero al darse cuenta de que Hamilton llevaba los auriculares puestos y estaba concentrado antes de la carrera, se detuvo antes de acercarse al piloto británico.

"Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no es una broma para él", añadió Idris. "Esto es realmente, realmente serio, y por eso ha destacado y es tan grande."

F1 The Movie, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, se estrenó en junio de 2025. Desde su estreno, ha recaudado más de 634 millones de dólares en la taquilla mundial, y ya se habla de una posible secuela.

También lee:

Fotos del GP de Bélgica - viernes

Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Toto Wolff, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Isack Hadjar, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Ryo Hirakawa, Haas

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Yuki Tsunoda, equipo Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine; Franco Colapinto, Alpine

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Entrenamiento de paradas en boxes del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Land Norris, McLaren

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Ayao Komatsu, director del equipo Haas

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Detalles técnicos de los coches Audi

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Isack Hadjar, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Pierre Gasly, Alpine

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Alexander Albon, Williams; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Arvid Lindblad, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Liam Lawson, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Como Crawford, Aston Martin

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Oscar Piastri, McLaren

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Arvid Lindblad, equipo Racing Bulls

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Gabriel Bortoleto, Sauber

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Franco Colapinto, esquí alpino

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Alexander Albon, Williams

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Lewis Hamilton, Ferrari

Las mejores fotos del viernes en el Gran Premio de Bélgica de F1 2026
Fórmula 1
50

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo El "presentimiento" de Brundle sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

El "presentimiento" de Brundle sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
El "presentimiento" de Brundle sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull

Steiner emite un veredicto contundente sobre las próximas mejoras de Aston Martin en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Steiner emite un veredicto contundente sobre las próximas mejoras de Aston Martin en F1

David Coulthard recuerda el violento accidente en Spa que lo dejó con una pierna rota

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
David Coulthard recuerda el violento accidente en Spa que lo dejó con una pierna rota
Más de
Lewis Hamilton

Ferrari solucionó el problema de la unidad de potencia y Leclerc recupera la velocidad en Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Ferrari solucionó el problema de la unidad de potencia y Leclerc recupera la velocidad en Spa

Hamilton admite que perdió dos décimas de rendimiento luego del choque en Spa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton admite que perdió dos décimas de rendimiento luego del choque en Spa

Hamilton: Mercedes "sigue siendo el equipo a batir" en el Gran Premio de Bélgica junto con McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Hamilton: Mercedes "sigue siendo el equipo a batir" en el Gran Premio de Bélgica junto con McLaren
Más de
Ferrari

Un malentendido con una bandera amarilla priva a Leclerc de una mejor clasificación en Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Un malentendido con una bandera amarilla priva a Leclerc de una mejor clasificación en Bélgica

Ferrari paga la falta de potencia y limita las opciones de cara a la clasificación en Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Ferrari paga la falta de potencia y limita las opciones de cara a la clasificación en Bélgica

Ferrari recibe una sanción de los comisarios por una infracción con los neumáticos en Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Ferrari recibe una sanción de los comisarios por una infracción con los neumáticos en Bélgica

Últimas noticias

Lewis Hamilton tiene la mentalidad de Michael Jordan

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Lewis Hamilton tiene la mentalidad de Michael Jordan

Blaney tiene la pole de NASCAR Cup en North Wilkesboro tras cancelarse la clasificación por lluvia

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
North Wilkesboro
Blaney tiene la pole de NASCAR Cup en North Wilkesboro tras cancelarse la clasificación por lluvia

Kalle Rovanpera visita al Rally de Estonia mientras prepara su vuelta a la competición

WRC
WRC WRC
Rally de Estonia
Kalle Rovanpera visita al Rally de Estonia mientras prepara su vuelta a la competición

El "presentimiento" de Brundle sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
El "presentimiento" de Brundle sobre el futuro de Max Verstappen en Red Bull