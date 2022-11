Hamilton dice que Verstappen lo tiene como "objetivo" por su éxito

Cargar reproductor de audio

El piloto de Mercedes y su rival de Red Bull entraron en contacto en el reinicio que siguió a temprano coche de seguridad en Interlagos, que había sido provocado por la colisión de la primera vuelta entre Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen.

Verstappen, que iba tercero en ese momento por detrás de Hamilton, intentó rodear a su rival por el exterior en la curva 1 y ganar el vértice interior para la curva 2 a derecha.

Sin embargo, el neerlandés se quedó con poco espacio y ambos entraron en contacto en la parte inferior de la S de Senna. Verstappen rompió su alerón delantero mientras que Hamilton, que se vio obligado a salirse de la pista, sufriendo daños menores en su monoplaza.

La FIA determinó que Verstappen fue el principal culpable del accidente y se le impuso una sanción de cinco segundos.

Después de que Hamilton y Verstappen tuvieran varios incidentes en la pista a lo largo de su batalla por el título de 2021, este último choque ha vuelto a provocar sugerencias de que corren entre ellos de manera diferente a otros pilotos.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que Verstappen tuviera un problema específico con él, Hamilton dijo: "No estoy preocupado. Sí, no tengo ninguna preocupación, creo".

"Creo que es natural cuando tienes el éxito y los números en el pecho, que te conviertas un poco en un objetivo. Pero no pasa nada. No es nada con lo que no haya lidiado antes".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, colisiona con Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton dijo que no tuvo ningún pensamiento particular sobre el accidente en ese momento, ya que su mentalidad estaba simplemente en ser capaz de continuar y recuperarse avanzando en el pelotón.

"Realmente no tengo mucha opinión al respecto, para ser honesto", dijo sobre el accidente.

"Todo lo que pensé en ese momento fue que creí que el coche tendría que retirarse porque sentí algo, la parte trasera no se sentía igual después de eso".

"Para mí, era como si fuera a perder el equipo el 1-2 - eso es todo lo que podía pensar".

"Así que estaba conduciendo a través de la hierba, de vuelta a la pista y todo lo que podía pensar era cómo puedo volver a dar al equipo ese increíble resultado. Así que para mí, de nuevo, no se trata de cómo te caes, sino de cómo te levantas. Y estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho todos".

Hamilton se recuperó finalmente para terminar segundo por detrás de su compañero de equipo, George Russell, que consiguió su primera victoria en la F1.

