La victoria de Hamilton da a Leclerc una "oportunidad increíble", dice Montoya

El ex piloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya cree que a Charles Leclerc se le ha presentado una oportunidad invaluable para estudiar las cualidades ganadoras de títulos de Lewis Hamilton tras el primer triunfo del británico en un gran premio con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona.

Hamilton puso fin a su sequía de victorias y logró su primer triunfo en un gran premio con la escudería de Maranello el pasado domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El siete veces campeón ejecutó una estrategia de tres paradas, aprovechando un coche de seguridad virtual oportuno para asegurar la victoria número 106 de su carrera.

Mientras Hamilton celebraba su hito con Ferrari, su compañero de equipo Charles Leclerc soportó un fin de semana problemático. El piloto monegasco sufrió un accidente en la clasificación y finalmente se vio obligado a abandonar la carrera después de perder la dirección asistida.

Hablando en el programa de análisis posterior a la carrera de F1 TV, Montoya explicó: "Este es un momento realmente importante, por ejemplo, para que Charles observe cómo Lewis hizo avanzar al equipo y aprenda.

"Por supuesto, quiere vencer a Lewis, y también vencerá a Lewis en muchas carreras, pero esta es una oportunidad increíble que tiene Charles para entender qué hace de Lewis Hamilton un siete veces campeón del mundo."

Oliver Bearman, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Aunque la carrera de Leclerc en Barcelona no terminó como él habría esperado, felicitó a Hamilton tras la carrera del domingo.

"No quiero atribuirme ningún mérito por hoy", explicó Leclerc. "No creo que haya hecho mucho por el equipo. Creo que Lewis y el equipo finalmente lo ganaron por su cuenta, y me habría gustado haber estado un poco más adelante para quizá estar un poco más metido en la lucha. Pero no fue mi culpa.

"Así que enormes felicitaciones a Lewis, que lleva ya bastante tiempo rindiendo a este nivel y ha estado increíble, y enormes felicitaciones al equipo también."

Hamilton ocupa actualmente el segundo lugar en el campeonato de pilotos, a 41 puntos del líder, Kimi Antonelli, y nueve puntos por delante de George Russell en tercer lugar. Leclerc es cuarto, a 40 puntos de su compañero de equipo.

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