La victoria de Hamilton con Ferrari genera comparaciones con Michael Schumacher
La primera victoria de Lewis Hamilton en un gran premio con Ferrari ha sido comparada con el triunfo inaugural de Michael Schumacher con el equipo italiano.
La primera victoria de Lewis Hamilton en un gran premio de Formula 1 con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya ha suscitado comparaciones con el también siete veces campeón Michael Schumacher.
El periodista de F1 y presentador de las conferencias de prensa Tom Clarkson señaló una "bonita simetría" entre el triunfo del británico y la primera victoria de Schumacher con la escudería de Maranello.
Hablando en el pódcast F1 Nation, Clarkson reflexionó sobre el emotivo regreso de Hamilton a lo más alto del podio y trazó un paralelismo con la era más exitosa de Ferrari.
"Hay una bonita simetría porque fue hace 30 años aquí en el Circuit de Catalunya, como se llamaba entonces, cuando Michael Schumacher ganó su primera carrera para Ferrari."
Hamilton se unió a Ferrari en 2025 después de una etapa de 12 años en Mercedes, durante la cual ganó seis de sus siete títulos de campeonato. El británico reveló en ese momento que su objetivo de pilotar para la Scuderia surgió de ver a Schumacher en Ferrari.
"Creo que para cada piloto, creo que al crecer, viendo la historia, viendo a Michael Schumacher en su mejor momento, creo que probablemente todos nosotros nos sentamos en nuestro garaje y vemos aparecer la pantalla, y ves al piloto en el habitáculo rojo, y te preguntas cómo sería estar rodeado por el rojo", dijo Hamilton a los medios tras el anuncio de su cambio en 2024.
"Vas al Gran Premio de Italia y ves el mar rojo de aficionados de Ferrari, y solo puedes quedarte maravillado ante eso. Es un equipo que realmente no ha tenido un gran éxito desde entonces, principalmente obviamente desde los días de Michael, pero obviamente desde 2007, y lo vi como un enorme desafío.
Michael Schumacher, Ferrari, Mika Hakkinen, McLaren
Photo by: Pascal Rondeau - ALLSPORT - Getty Images
"Sin duda, incluso de niño, solía jugar a Grand Prix 2 [un videojuego de computadora] como Michael en ese coche. Así que definitivamente es un sueño, y estoy realmente, realmente emocionado por ello."
La periodista brasileña Julianne Cerasoli, que se unió a Clarkson en el reciente episodio del pódcast F1 Nation, afirmó que Hamilton solo tenía una queja sobre su nuevo equipo. "Solo tenía una queja, y fue cuando hizo una comparación con Michael", dijo Cerasoli.
"El habitáculo de Michael era rojo, y el suyo es blanco. En sus sueños, estaría conduciendo y viendo rojo por todas partes a su alrededor, y ve blanco desde donde está. Esa es su única queja."
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