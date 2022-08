Hamilton no entiende por qué Mercedes quedó "muy lejos" en Spa

Cargar reproductor de audio

Mercedes llegó al Gran Premio de Bélgica 2022 de la Fórmula 1 con las pilas recargadas después del parón de verano, el cual vino tras un Gran Premio de Hungría en el que el equipo alemán consiguió su mejor resultado de la temporada al colocar a sus dos pilotos en el podio.

Lewis Hamilton, que lleva una racha de cinco carreras en las posiciones de honor, no logró pasar de la novena y sexta plaza en los entrenamientos libres del viernes en Spa-Francorchamps, con un mejor tiempo que se quedó a casi un segundo y medio del mejor crono de la jornada, marcado por Max Verstappen.

Esos resultados, que llegan tan solo un día después de que el propio británico reconociese que veía a Mercedes mucho más cerca de conseguir su primera victoria del curso, han hecho que las dudas vuelvan a rondar en la cabeza del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Hablando sobre sus sensaciones después de los Libres 1 y los Libres 2 del GP de Bélgica, Hamilton explicó que no entendía la razón por la que su W13 había sido tan lento en comparación con los mejores equipos.

Buscando una respuesta, el de Mercedes negó que hubiesen salido a pista con mucha más gasolina que sus rivales: "Diría que no, que simplemente no hemos sido muy rápidos. No sé por qué".

Aunque todavía es pronto, ya que los ingenieros no han podido analizar todos los datos recogidos tanto por Hamilton como por su compañero de equipo, George Russell, el piloto más veterano explicó que lo más preocupante es que nada se sentía especialmente mal.

"Realmente no lo sé. Vamos a trabajar y dar todo lo que tenemos. Es simplemente que, sí, podría ser culpa de los neumáticos, la temperatura, podría ser el nivel del alerón, podrían ser una multitud de cosas".

"La cuestión es que no se nota desastroso ninguno de eso aspectos. Es solo que estamos muy lejos", dijo el británico una vez concluidos los segundos entrenamientos libres en Spa.

Sin embargo, no es la primera vez en lo que va de temporada que Mercedes empieza el fin de semana lejos de Red Bull y Ferrari para acercarse poco a poco a medida que se llegan las sesiones definitivas; la clasificación y la carrera, algo que permite a Hamilton seguir siendo positivo.

"Pero a menudo estamos en esta misma posición los viernes y las cosas cambian un poco cuando llega el sábado. Así que espero que ese sea el caso de nuevo", concluyó el piloto de 37 años.

