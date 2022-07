Hamilton: el We Race As One fue "solo palabras"

Cargar reproductor de audio

Antes de la carrera de este domingo, la Fórmula 1 emitió un comunicado en el que condenaba un comportamiento "inaceptable" después de que algunos aficionados denunciaran casos de acoso sexual, racista y homófobo por parte de otros espectadores durante el fin de semana del GP de Austria.

La F1 tomó medidas poniendo más personal de seguridad en las zonas de los aficionados para la carrera del domingo en el Red Bull Ring, y hablará los promotores sobre los incidentes.

Hamilton calificó el comportamiento de "repugnante", liderando la condena general de la F1. El actual campeón del mundo, Max Verstappen, dijo que esos informes eran "chocantes", mientras que Sebastian Vettel instó a la F1 a prohibir de por vida entrar a los circuitos a los responsables de los abusos.

Tras la carrera, a Lewis Hamilton le preguntaron por las medidas que podrían tomar los pilotos y la F1 para ayudar a erradicar esos problemas, como por ejemplo a través del trabajo con la campaña We Race As One que la F1 lanzó en 2020.

El de Mercedes cree que el impulso para el cambio va más allá de los mensajes y necesita que quienes están en el automovilismo "se comprometan más con la diversidad y la inclusión".

"Eso refleja la dirección en la que vamos y también suele reflejar cómo es nuestra base de aficionados", dijo Hamilton .

"Es hora de actuar. El We Race as One estaba muy bien, pero sólo eran palabras. En realidad no se hizo nada. No hubo financiación para nada, no hubo un programa que realmente creara un cambio y provocara esa conversación".

"Así que, sin duda, tenemos que utilizar nuestras plataformas. Pero tenemos que dar un paso adelante y empezar a poner en práctica algunas de las cosas que decimos. No basta con decir solo palabras".

"Es inaceptable. No es suficiente".

We race as one logo Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton subrayó la necesidad de que la F1 tome más medidas la semana después de que saliera a la luz un comentario racista del tricampeón del mundo Nelson Piquet.

En su empeño por contribuir al cambio en la F1 mediante la mejora de la diversidad y la inclusión, Hamilton ha destinado más de 20 millones de libras esterlinas (más de 23 millones de euros) a su plan Mission 44, además de crear la organización benéfica Ignite con Mercedes para conceder subvenciones a grupos poco representados dentro de la industria.

La propia F1 lanzó el We Race As One en 2020, centrándose en la respuesta a la pandemia de COVID-19 y en la desigualdad, en medio del activismo antirracista en todo el mundo.

La F1 revisó la campaña de cara a este año, cambiando la atención a tres pilares clave: sostenibilidad, diversidad e inclusión y comunidad. La categoría también financia una serie de becas para estudiantes universitarios, ofreciéndoles una vía para conseguir puestos en la industria automovilística.