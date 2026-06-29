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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Austria

Vasseur cree que Hamilton y Leclerc "forzaron" demasiado al inicio de la carrera en Austria

Para Frédéric Vasseur, el deterioro progresivo de la carrera de Ferrari se explica, además de por unas condiciones de carrera diferentes a las de Barcelona, en parte por un ataque demasiado intenso en las primeras vueltas para intentar mantenerse en la lucha con los Mercedes y Max Verstappen.

Fabien Gaillard
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren; Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Toto Wolff, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Ayao Komatsu, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Esteban Ocon, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Miembros del equipo Aston Martin en la parrilla de salida

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Frederic Vasseur, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mark Mateschitz

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Franco Colapinto, Alpine, Alexander Albon, Williams

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Los aficionados agitan banderas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Mecánicos de Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes; Kimi Antonelli, Mercedes; Max Verstappen, Red Bull

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Austria de F1
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Las carreras con calor se suceden pero no se parecen para Ferrari, que, dos semanas después del golpe estratégico y la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona, esta vez se derritió bajo el sol del Gran Premio de Austria.

Las posiciones de salida eran interesantes, con Charles Leclerc segundo y Hamilton tercero. Sin embargo, el monegasco fue rápidamente engullido por su compañero de equipo y el grupo de perseguidores, mientras que el siete veces campeón del mundo dio por un tiempo la ilusión de mantenerse en el top 3.

Sin embargo, pronto quedó claro que el SF-26 no tenía en absoluto el ritmo para seguir el rendimiento de los Mercedes y del Red Bull de Max Verstappen, e incluso el del McLaren de Oscar Piastri. Lenta pero seguramente, los dos hombres perdieron terreno en la jerarquía y la jugada intentada por Hamilton bajo VSC - que montó los blandos - no le permitió esta vez esperar consolidar un excelente resultado.

El siete veces campeón del mundo terminó finalmente quinto, sin tener nunca realmente la oportunidad de atacar a Piastri por delante de él y acabando tres segundos por delante de Isack Hadjar. En cuanto a Leclerc, su carrera se convirtió en un calvario de neumáticos y se clasificó octavo, último piloto de las cuatro escuderías de punta.

Charles Leclerc antes de ser adelantado por Kimi Antonelli.

Charles Leclerc antes de ser adelantado por Kimi Antonelli.

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En resumen, un domingo muy lejos de las esperanzas suscitadas por el repunte de rendimiento de la clasificación del sábado y una dinámica que, por tanto, no se pone en marcha tras el éxito catalán.

Para Frédéric Vasseur, uno de los grandes factores del desmoronamiento de la carrera de su escudería residió en las primeras vueltas, cuando sus pilotos intentaron aguantar frente a coches más rápidos y entonces castigaron demasiado sus neumáticos, provocando un efecto dominó sobre el resto del plan estratégico.

"Creo que todos estamos en el filo de la navaja en este tipo de situación", explicó a Sky Sports. "Y cuando no tienes el ritmo, fuerzas, asumes riesgos con la estrategia. Y cuando no sale bien, hay que sumar el déficit y pagamos el precio al final."

No teníamos el ritmo necesario para competir con los Mercedes y Max, e hicimos demasiado en las primeras vueltas.

"Eso es lo que nos ha pasado hoy. No teníamos el ritmo necesario para competir con los Mercedes y Max, e hicimos demasiado en las primeras vueltas. Tuvimos que cambiar de estrategia y todo salió mal, pero es una buena lección."

"Creo que el objetivo era estar en aire limpio hoy, un poco como en Barcelona. Y dio sus frutos para Lewis en el último Gran Premio, porque pudimos hacer el 80% de la carrera en aire limpio. Este fin de semana, no fue en absoluto el caso."

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