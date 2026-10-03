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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

VIDEO: Hamilton y Leclerc prueban el exclusivo Ferrari 12Cilindri Manuale en Fiorano

Lewis Hamilton y Charles Leclerc probaron el Ferrari 12Cilindri Manuale de edición limitada en Fiorano y este es el resultado.

Lydia Mee
Publicado:
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Ferrari

Los pilotos de Fórmula 1 de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, han completado una prueba del nuevo Ferrari 12Cilindri Manuale en el circuito de Fiorano.

El tiempo en pista permitió a ambos pilotos la oportunidad de compartir sus comentarios sobre el nuevo super GT, que está impulsado por un motor V12 atmosférico de 6,5 litros montado en posición delantera-central que produce 830 hp.

El 12Cilindri Manuale fue presentado en julio de 2026 y es una serie especial de edición limitada del Ferrari 12Cilindri. Cuenta con el nuevo sistema Manuale-By-Wire desarrollado internamente por Ferrari, que el fabricante afirma que 'devuelve una intensidad física pura al corazón de la experiencia V12'. Ofrece una experiencia de conducción con caja de cambios manual con la ventaja de utilizar la transmisión de doble embrague de Ferrari.

El coche también cuenta con aerodinámica activa integrada, así como un guiño a la herencia GT clásica de Ferrari en forma de un pomo de cambio redondo de aluminio y una rejilla de cambio de seis velocidades, y un pedal de embrague-by-wire.

Leclerc fue el primero de los dos pilotos en ponerse al volante, con su compañero de equipo siete veces campeón en el asiento del pasajero. "Eres tan tranquilo. ¡Eres el tipo tranquilo!", dijo el piloto monegasco a Hamilton mientras ponía el coche a prueba en el circuito italiano. "¡Increíble!", añadió después de bajarse del coche.

 

La pareja no pudo contener la risa durante la tanda de Hamilton. "¡Fantastico! Es muy genial. Guau. Es muy divertido de conducir", explicó después el británico.

El video, compartido en el canal oficial de YouTube de Ferrari, ya había alcanzado más de 200.000 visualizaciones en el momento de escribir estas líneas.

"Este tiene que ser uno de los primeros videos en mucho tiempo en los que los pilotos que conducen el coche nuevo están realmente felices, especialmente Leclerc. Buen trabajo Ferrari al producir un coche magnífico", comentó un fan, mientras que otro añadió: "¡Qué genial ver a los chicos divirtiéndose al conducir ese Ferrari!"

Otras reacciones incluyeron: "¡Qué máquina tan hermosa e increíble! Me encanta el 12Cilindri Manuale. Sería increíble conducirlo por Fiorano", y "En mi opinión, uno de los Ferraris más bonitos disponibles".

Solo se fabricarán 1499 Ferrari 12Cilindri Manuales.

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